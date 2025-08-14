به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز برگزار ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی سه نمایش خیابانی و چهار مجلس تعزیه از استان‌های مختلف کشور به طور همزمان در پایانه مرزی و شلمچه و چذابه اجرا شدند و زائران در این دو پایانه شاهد اجراها درخشان از هنرمندان استان‌های لرستان مرکزی و خوزستان بودند

در پایانه چذابه نمایش «کربلا» به نویسندگی و کارگردانی حسین ایزدی از استان لرستان شهرستان خرم آباد پذیرای زائرین اربعین حسینی بود این نمایش با محوریت مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی به موضوع شهدای غزه پرداخت و در مدت زمان ۲۰ دقیقه با خلق تصاویر پذیرای زائرین اربعین بود

در ادامه طبق جدول زمانبندی سوگواره با حضور مدیر کل هنرهای نمایشی، نمایش خیابانی «پسری که مرد شد» به نویسندگی و کارگردانی حسام شریعتمداری از استان لرستان شهرستان بروجرد روایتگر زندگی‌نامه یک شهید بود که با بهره‌گیری از مفاهیم نهضت قیام عاشورا پیش روی مهمانان ویژه سوگواره و زائرین اربعین حسینی قرار داد

رضا مردانی مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چهارمین روز سوگواره ضمن دیدار با هنرمندان شرکت کننده و بازدید از عملکرد فرهنگی و هنری موکب «شهدای فرهنگ، هنر و رسانه» که به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برپا شده بود به تماشای آثار منتخب نشست.

همچنین اجرای تعزیه هنرمندان تفرشی کی از بخش‌های جذاب و خاطره انگیز در پیاده‌روی اربعین تبدیل شد اجرای هنرمندانه با سرپرستی و کارگردانی مهدی عسگری گروه شناخته شده تعزیه کشور در نقطه صفر مرزی مورد تحسین قرار گرفت

همزمان با اوج‌گیری اجراها در پایانه مرزی چذابه در شلمچه ناصر کریمی نیک با اجرای پرده خوانی «عاشورا» در موکب فرهنگ هنر منطقه آزاد اروند اجرایی درخشان را به یادگار گذاشت. همچنین در شلمچه گروه تعزیه «متوکل عباسی» به سرپرستی مجید خسروان از تهران با حضور تماشاگران و زائران اربعین حسینی اجرا شد تا بدین ترتیب روزهای شلوغ تئاتری‌ها در شلمچه و چذابه شکل بگیرد در حالی که اغلب سالن‌های نمایشی کشور برای فرارسیدن اربعین حسینی در تعطیلی به سر می‌برند، اینجا در نقطه صفر مرزی گروه‌های نمایشی منتخب «ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» در حال اجرای مداوم و مستمر در شرایط سخت، دشوار و گرمای طاقت فرسا با هدف رونق بخشی به جریان عظیم و مردمی پیاده‌روی اربعین حسینی جانانه ایستادند.

ششمین سوگواری ملی تئاتر میدان و تعزیه اربعین حسینی به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان استانداری خوزستان اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران از هفدهم با حضور ۲۵ گروه نمایشی آغاز به کار کرد و تا ۲۳ مرداد ماه در بخش‌های میدانی و تعزیه فارسی و عربی ادامه خواهد داشت