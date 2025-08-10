به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا سادات حسینی، مدیرکل راه‌آهن یزد، گفت: در راستای خدمت رسانی به زائران و رفاه حال مسافران، یک رام قطار شش‌تخته با ظرفیت ۴۵۰ نفر در مسیر یزد - خرمشهر و برعکس حرکت کرد.

مدیرکل راه‌آهن یزد افزود: برای نخستین‌بار امکان اعزام مستقیم زائران از یزد به مرز خروجی شلمچه با قطار فراهم شده است. قطارهای ویژه اربعین تنها تا ایستگاه شلمچه حرکت خواهند کرد.

برنامه بازگشت این قطار در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ساعت ۲۳:۴۵ از خرمشهر آغاز و ساعت ۲۲:۴۰ روز بعد به ایستگاه راه‌آهن یزد خواهد رسید.