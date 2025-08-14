به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین، نمایش خیابانی «مستعان» در دو نوبت در چذابه اجرا شد و مورد توجه تماشاگران قرار گرفت.

نمایش خیابانی «مستعان» به کارگردانی مهدی نصرالله زاده از استان مازندران شهرستان نور در دو نوبت در پایانه مرزی چذابه در محوطه موکب فرهنگ، هنر و رسانه اجرا شد و مورد استقبال زائرین اربعین حسینی قرار گرفت.

نمایش «مستعان» روایتی از دو زائر جوان پیاده روی اربعین است. که میانه راه برخی اتفاقات را رقم می‌زنند.

این نمایش خیابانی در قالب ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی در دو نوبت در چذابه اجرا شد

«ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری اداره‌کل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، انجمن هنرهای نمایشی از ۱۷ تا ۲۳ مرداد ماه با حضور ۲۵ گروه نمایشی در بخش‌های میدانی و تعزیه در حال برگزاری است.

دبیر ششمین دوره سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به عهده مصطفی بوعذار است.