صدور حکم برای ۹ متهم پرونده فساد مالی باشگاه مس رفسنجان؛ تبرئه سه نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، از صدور رأی بدوی پرونده فساد مالی مرتبط با باشگاه مس رفسنجان خبر داد و گفت: در این پرونده از میان ۱۲ متهم، ۹ نفر به مجازات محکوم و سه نفر تبرئه شدند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در نشست خبری امروز، ۱۸ مرداد اظهار کرد: مجموع مجازاتهای تعزیری برای محکومشدگان این پرونده به ۱۲۲ ماه حبس رسید.
وی تأکید کرد: این آرا در مرحله بدوی است و طرفین پرونده میتوانند نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کنند.
به گفته حمیدی، رسیدگی به این پرونده به دلیل تکمیل مستندات و ارسال آن برای بررسیهای کارشناسی به مراجع نظارتی در تهران، با تأخیر همراه بود.
وی افزود: دادگاه تجدیدنظر استان کرمان بهصورت ویژه این پرونده را پیگیری میکند تا رأی نهایی در اسرع وقت صادر و اطلاعرسانی شود.
رئیس قوه قضائیه استان کرمان با اشاره به سیاستهای دستگاه قضا در برخورد قاطع با فساد، گفت: مبارزه با فساد در تمام حوزهها بدون اغماض ادامه خواهد یافت.
