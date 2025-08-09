  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

حقوقدانان استان سمنان به پویش «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» می‌پیوندند

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر نقش مؤثر حقوقدانان در ترویج فرهنگ صلح و سازش، از جامعه حقوقی استان خواست تا به پویش مردمی «به عشق امام حسین(ع) می‌بخشم» بپیوندند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر شنبه در دیدار با هیئات اندیشه ورز بسیج حقوق دانان استان سمنان به میزبانی سالن جلسات دادگستری سمنان از حقوق دانان استان خواست تا به پویش به عشق امام حسین (ع) می بخشم ویژه مصالحه و جلوگیری از مجازات قصاص بپیوندند.

وی افزود: مشارکت فعال جامعه حقوق‌دانان استان در پویش‌های مردمی همچون «به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم» با اهمیت است و نقش حقوقدانان در ترویج فرهنگ صلح، گذشت، و سازش در جامعه گامی مهم و اثر گذار خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه دستگاه قضائی باید به گونه‌ای عمل کند که اعتماد مردم به آن افزایش یابد گفت: در این مسیر، نقش اندیشه‌ورزان بسیار مهم است و ما خواهان بهره‌مندی از نظرات کارشناسی حقوقدانان بسیجی در جهت ارتقای اعتماد عمومی هستیم.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع احترام به قانون افزود: ما با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه مسئله اصلی اجرای صحیح قانون است. از همین رو، تقویت فرهنگ احترام به قانون در جامعه به صورت فردی و اجتماعی، نقش مهمی در کاهش مشکلات و افزایش اعتماد عمومی دارد.

