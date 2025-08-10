سید حمیدرضا حسینی مدیر امور منابع آب شمیرانات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز تجاوز به حریم و بستر رودخانهها است که میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد، گفت: ساختوسازهای غیرمجاز در مسیر طبیعی رودخانهها، مانع جریان آزاد آب میشود و باعث انحراف یا تجمع خطرناک آن در زمان بارندگیهای شدید میگردد.
وی با بیان اینکه تجاوز به حریم و بستر رودخانهها همچنین موجب تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک در مناطق بالادست و گلآلود شدن سیلابها و در نتیجه افزایش قدرت تخریب میشود، افزود: تصرفات بستر و ساختوساز ویلا در بستر رودخانه تأثیر مستقیم در تشدید خسارات سیلاب داشته است که تهدیدی برای امنیت مردم پاییندست میباشد.
حسینی با اشاره به اینکه تجاوز به بستر و حریم رودخانهها از طریق ساخت و ساز و فعالیتهای عمرانی غیرمجاز، موجب کاهش ظرفیت طبیعی رودخانه برای انتقال آب سیلابی شده و در نهایت منجر به وقوع سیلابهای گسترده و مخرب میشود، خاطر نشان کرد: این نوع تصرفات تغییرات هندسی و ساختاری در رودخانه ایجاد میکند و باعث خروج جریان سیلاب از مسیر اصلی میشود، بنابراین برای کاهش خسارات ناشی از سیلابها، باید حریم رودخانهها آزاد گذاشته شود، پوشش گیاهی احیا گردد، سامانههای هشدار تقویت شوند و آموزش عمومی در دستور کار قرار گیرد.
مدیر امور منابع آب شمیرانات با تاکید بر اینکه رودخانهها سرمایه ملی و بسیار ارزشمند ما هستند گفت: هرگونه برداشت بی رویه از رودخانهها و ساخت و ساز غیر مجاز در بستر رودخانهها، تخلف از قانون محسوب شده و این امور به طور قاطع با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد خواهد نمود.
وی با اشاره به اینکه رودخانه جاجرود یکی از رودخانههای مهم استان تهران در جهت تأمین آب شرب شهروندان است افزود: ساخت و ساز غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه جاجرود پیامدهای جدی زیستمحیطی به دنبال دارد. این فعالیتها میتوانند منجر به تخریب زیستگاههای طبیعی، افزایش خطر سیلاب، کاهش کیفیت آب و آلودگی محیط زیست شوند. همچنین، ساخت و سازهای غیرمجاز میتوانند خسارات مالی و جانی در پی داشته باشند.
حسینی در خاتمه با اشاره به اینکه شرکت آب منطقهای تهران در جهت جلب مشارکت مردم و بهره برداران از منابع آبی حوزه آبریز سد لتیان اقدام به برگزاری پویش" شهروند آگاه، حافظ آب" نموده است خاطرنشان کرد: شهروندان بالاخص ساکنین و مجاورین رودخانههای بالادست دست سد لتیان در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز و دیگر تخلفات مرتبط با منابع آب که تهدیدی برای رودخانه و جان مردم است با سامانه ۱۲۲ و شماره پیامکی ۹۰۰۰۲۰۵۷ ارتباط برقرار کرده تا بعد از انعکاس تخلفات مسؤولین شرکت آب منطقهای تهران برخورد قانونی لازم را جهت ایمن سازی رودخانه انجام دهند.
