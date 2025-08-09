«ایران امام رضا (ع)» شعاری برای تقویت وحدت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی احمدی با اشاره به برگزاری بیستودومین جشنواره بینالمللی امام رضا (ع)، به تبیین شعار محوری این دوره از جشنواره پرداخت.
وی با اشاره به انتخاب شعار “ایرانِ امام رضا (ع) ”، دلایل این انتخاب را تشریح کرد و گفت: این شعار به این دلیل انتخاب شده که اولاً، ایران کشوری است که هم به لحاظ معنوی متعلق به تشیع و امام رضا علیهالسلام است ثانیاً، دشمن امروزه ایران را هدف گرفته و میخواهد به موجودیت و منافع ایران ضربه بزند و به دنبال تجزیه و تخریب ایران است.
ایران پشتوانه محکمی به نام امام رضا (ع) دارد
مشاور وزیر با تأکید بر اهمیت این شعار در شرایط کنونی، افزود: با این شعار میخواهیم به اثبات برسانیم که ایران محبوب القلوب است و ایرانی که پشتوانه امام رضا (ع) را دارد، امکان آسیب در او وجود ندارد. به تصریح او؛ ایران در شرایط کنونی، وطن اصلی مردم است و ما به هیچ عنوان به دشمن اجازه ضربه زدن به ایران را نمیدهیم.
احمدی با بیان اینکه علاقه به ایران یک حس مشترک بین همه ایرانیان با هر فکر و سلیقهای است، اظهار داشت: اینگونه نیست که یک تفکر خاص، ایران را متعلق به خود بداند؛ بلکه همه کسانی که به عنوان ایرانی هستند، به هویت ایرانی خودشان افتخار میکنند و اجازه نمیدهند که دشمن به ایران آنها ضربهای بزند.
وی متذکر شد: ملت ایران در سایه امام رضا علیه السلام در هر برهه و هر شرایطی در مقابل دسیسههای دشمن برای تخریب و تجزیه ایران، مقاومت میکنند.
این شعار به جنبه ملی و هویتی و جایگاه معنوی و مذهبی ایران میپردازد
مشاور وزیر با اشاره به اینکه “ایران هم هویت ملی ماست و هم کشوری منسوب به تشیع و امام رضا (ع) ”، تصریح کرد: شعار امسال ما ‘ایرانِ امام رضا (ع) ’ شده، زیرا این شعار هم به جنبه ملی و هویتی ایران توجه دارد و هم به جایگاه معنوی و مذهبی آن میپردازد.
احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا این شعار میتواند در تقویت همدلی و همبستگی ملی اثرگذار باشد، گفت: مسئله مهم این است که وقتی ایران برای همه ایرانیان با هر طرز تفکری مورد اهمیت باشد، قطعاً تبیین این شعار باعث میشود که در جامعه یک انسجام و وحدت ملی ایجاد شود.
به گفته این عضو هیئت مدیره بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام؛ اگر ایران را مبنا که بگیرید، باعث میشود که جامعه به سوی یک وحدت و انسجام برود چرا که وقتی که ایران مبنا باشد، همه با همه سلایق کنار هم میایستند و از هویت ایرانی خودشان حمایت میکنند.
وی در پایان تأکید کرد: این انسجام و این وحدت میتواند توطئههای دشمن را خنثی کند و به ما کمک کند تا از کشورمان در برابر هرگونه تهدیدی محافظت کنیم.
