نماهنگ جدید همخوانی آیات ۱۹ تا ۲۴ سوره حاقه منتشر شد

سجاد اسحاقیان سرپرست گروه تواشیح نوجوانان تسنیم در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار نماهنگ زیبای همخوانی خبر داد.
وی گفت: این نماهنگ آیات ۱۹ تا ۲۴ سوره مبارکه حاقه با الهام از تلاوت ماندگار استاد مصطفی اسماعیل منتشر شد.
اسحاقیان اضافه کرد: اجرای خوشآهنگ توسط گروه تواشیح نوجوانان تسنیم همراه با تنظیم حرفهای و تدوین و تصویرسازی خلاقانه با الهام از مفاهیم بهشتی آیات و استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی برای خلق جلوههای بصری در این نماهنگ مورد توجه قرار گرفته است.
سرپرست گروه تواشیح نوجوانان تسنیم گفت: این اثر قرآنی در استودیو قرآنی تسنیم تولید شده و هدیهای است به دلهای مشتاق معارف قرآن کریم خواهد بود و علاقه مندان برای مشاهده نسخه باکیفیت این نماهنگ روحنواز به آدرس اینجا کلیک کنند.
