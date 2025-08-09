به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمود محمدی عراقی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم و نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری، ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، امام جمعه کرمانشاه، استاندار و مدیران عضو برگزار شد، اظهار داشت: تلاشهای مسئولان و مردم کرمانشاه در میزبانی از زائران اربعین قابل تقدیر است و به برکت این رویداد عظیم، کیفیت بسیاری از جادههای استان به شکل فوقالعادهای بهبود یافته و در سطح عالی قرار گرفته است.
وی با اشاره به خطکشیهای دقیق، آسفالت مطلوب و ایجاد امکانات رفاهی همچون سرویسهای بهداشتی تمیز و آبرومند، افزود: این تغییرات نشاندهنده اهتمام جدی مردم و مسئولان استان برای خدمت شایسته به زائران سیدالشهدا (ع) است و نسبت به سال گذشته ارتقای چشمگیری داشته است. امسال با همکاری دستگاههای اجرایی و همراهی مردم، پذیرایی از زائران با سربلندی انجام میشود.
آیتالله عراقی با بیان اینکه فلسفه قیام امام حسین (ع) و پیام زیارت اربعین باید همواره مورد توجه باشد، گفت: امام در این زیارت خطاب به خداوند میفرماید که خون خود را برای نجات بندگان از نادانی و بیرون آوردن آنان از گمراهی نثار کرد. این پیام، جوهره عاشورا و سرمایه بزرگ اجتماعی ماست که در هیچ ملت و فرهنگی مشابه ندارد.
وی تصریح کرد: فرهنگ عاشورا موجب پیوند عمیق ملیت و مذهب در ایران شده است؛ عشقی که مرز شیعه و سنی، مسیحی و زرتشتی نمیشناسد و همه مردم ایران را گرد محبت امام حسین (ع) جمع کرده است.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه تاریخی کرمانشاه در خدمت به زائران افزود: این استان قرنها افتخار قدمگاه زوار کربلا را داشته و مردم آن با افتخار در این مسیر خدمت میکنند. کرمانشاه نه تنها دارای آثار تاریخی و تمدن چند هزار ساله است، بلکه مهمترین افتخارش، قرار گرفتن در مسیر راه کربلاست.
آیتالله عراقی با یادآوری خاطراتی از حضور علمای برجسته در این منطقه برای حفظ امنیت مسیر زائران در دوران قاجار، پیشنهاد داد: مسیر راه کربلا همچون راه ابریشم به یک مسیر بینالمللی تبدیل شود تا علاوه بر کارکرد معنوی، به رونق اقتصاد و فرهنگ منطقه نیز کمک کند.
وی تاکید کرد: زیرساختهای جادهای، خدماتی و رفاهی تنها یک بُعد از ماجراست و باید به بُعد نرمافزاری اربعین نیز توجه ویژه داشت. دستگاههای فرهنگی، حوزههای علمیه، دانشگاهها و نهادهای مردمی باید برای بهرهبرداری فرهنگی، سیاسی و بینالمللی از این رویداد عظیم برنامهریزی جدی کنند.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم در پایان با قدردانی از مردم و مسئولان کرمانشاه گفت: سرمایه اربعین و فرهنگ عاشورا ظرفیت بینظیری برای استقلال و عزت کشور است و باید با همت جمعی در طول سال حفظ و تقویت شود.
