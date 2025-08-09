سرمایه اصلی ایران در برابر دشمنان، ایمان و حضور مردم در صحنه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمود محمدی عراقی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم و نماینده مجلس خبرگان رهبری، در حاشیه بازدید از روند خدمترسانی به زائران اربعین در مرزهای استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: آنچه امسال نسبت به سال گذشته مشاهده کردم، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. از هر نظر، اعم از سهولت تردد، روان بودن مسیرها، پارکینگهای مناسب، وسایل حملونقل، حضور راهنماهای آگاه، فضای پاکیزه و امنیت بالا، پیشرفت چشمگیری حاصل شده که باید از همه دستاندرکاران، چه دولتی و چه مردمی، تقدیر کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای استانداری، فرمانداری، نهادهای مختلف، سپاه، نیروهای مسلح و مردم، افزود: دو نکته مهم را باید مدنظر قرار دهیم؛ نخست آنکه اربعین و عاشورا سرمایه بیبدیل ملت ایران است و هیچ کشوری چنین سرمایهای ندارد. این سرمایه به دلیل حضور عاشقانه مردم شکل گرفته و باید مردمی بودن آن را حفظ کنیم. مسیر اربعین باید همچنان به عنوان خانه و مهمانسرای مردم باقی بماند. حضور نهادها و دستگاهها ضروری و ارزشمند است، اما مأموریت اصلی آنها باید تقویت زیرساختها باشد؛ در حالی که اصل خدمترسانی باید به دست خود مردم و بهویژه جوانان، دختران و پسران، نوجوانان و حتی سالمندان انجام شود.
آیتالله محمدی عراقی با اشاره به اهمیت محتوای فرهنگی و معنوی اربعین، تصریح کرد: کارهای سختافزاری بسیار مهم و ارزشمند است، اما مهمتر از آن کارهای نرمافزاری و محتوایی است. زیارت اربعین دنیایی از معارف و فلسفه قیام امام حسین (ع) را در خود دارد و باید آن را عمومی کنیم تا بر زبان همه مردم جاری شود.
وی نقش رسانهها را در این مسیر بسیار حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: امروز جنگ اصلی دنیا، جنگ رسانهای و تبلیغاتی است. از رسانهها انتظار میرود با نگاه تیزبین و هنر حرفهای خود، این حماسه مردمی را به جهان مخابره کنند. اگر میخواهیم دشمنان از ما مأیوس شوند و سایه جنگ از کشور دور بماند، باید پیام آمادگی مردم برای پیروی از سیدالشهدا (ع) را به دنیا برسانیم. قدرت بازدارندگی ما فقط در سلاح و تجهیزات نیست، هرچند باید در این زمینه هم پیشرفته باشیم، اما سرمایه اصلی ما ایمان، عشق به اهلبیت (ع) و حضور مردم در صحنه است.
وی در پایان ضمن دعا برای توفیق همگان در خدمت به زائران، گفت: انشاءالله این سرمایه عظیم مردمی همواره پایدار و رو به فزونی باشد.
