ثبت الکترونیکی گواهی ولادت در همدان؛ افزایش ۶.۵ درصدی وفات در استان

به گزارش خبرنگار مهر، بابک بختیاری ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته خبرنگار، از واگذاری وظیفه صدور گواهی انحصار وراثت از دستگاه قضائی به سازمان ثبت احوال کشور خبر داد و گفت: این طرح بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از ۴ مردادماه جاری اجرایی شده است.

وی اعلام کرد: با اجرای این قانون، ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت، گواهی انحصار وراثت صادر و از طریق سامانه verasat.ncr.ir به وراث و ذینفعان ابلاغ می‌شود.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان افزود: این خدمات با هزینه ۱۰۰ هزار تومان و بدون نیاز به درخواست متقاضیان انجام می‌شود و پیامک مربوطه نیز برای وراث ارسال خواهد شد.

وی تصریح کرد: برای افرادی که پیش‌از این تاریخ نسبت به انحصار وراثت اقدام نکرده‌اند، امکان ثبت درخواست از طریق سامانه sahim.sabteahval.ir فراهم شده است.

بختیاری از اجرای طرح پایگاه خانوار خبر داد و گفت: با توافق سازمان هدفمندی یارانه‌ها، تغییرات ساختار خانوار (مانند فوت، ازدواج، طلاق و…) از این پس تنها از طریق درگاه مراجعه مردمی سازمان ثبت احوال (ncr.ir) انجام می‌شود و نیاز به مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ نیست.

وی همچنین از راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت در استان همدان خبر داد و اضافه کرد: پژوهشگران و دانشگاهیان می‌توانند از داده‌های این مرکز استفاده کنند.

ثبت ولادت نوزادان به صورت کاملاً الکترونیک انجام می‌شود

مدیرکل ثبت احوال همدان با اشاره به حذف گواهی ولادت کاغذی گفت: با همکاری وزارت بهداشت، ثبت ولادت نوزادان به‌صورت کاملاً الکترونیک انجام می‌شود و گواهی ولادت از طریق سامانه الکترونیک سلامت صادر می‌گردد.

وی افزود: در طرح متمرکزسازی صدور شناسنامه، اطلاعات از دفاتر پیشخوان به مرکز استان ارسال و پس از تأیید، شناسنامه از طریق پست به آدرس متقاضی ارسال می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: این تغییرات با هدف هوشمندسازی خدمات و کاهش مراجعات حضوری در سازمان ثبت احوال کشور اجرایی شده است.

بختیاری از کاهش ۶.۷ درصدی میزان ولادت سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: تعداد ولادت استان همدان در سال ۱۴۰۳ برابر ۲۰ هزار و ۱۶۸ نفر بوده است.

وی تعداد وفات استان در سال گذشته را برابر ۱۲ هزار و ۱۵۴ نفر دانست و افزود: در این زمینه نیز افزایش ۶.۵ درصدی فوت در استان همدان به نسبت مقایسه آن با سال ۱۴۰۲ را شاهد هستیم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بر اساس آمار سال ۱۴۰۳ استان همدان رتبه ۲۱ در نرخ طلاق را به خود اختصاص داده است، یادآور شد: در زمینه دوام زندگی مشترک استان همدان رتبه ۲۲ کشوری را با ۱۰.۶ سال دارد، این درحالی است که استان گیلان با میانگین ۱۳.۶ سال رتبه نخست را در این زمینه داراست.