به گزارش خبرگزاری مهر، باجه خدمات الکترونیک قضائی در مرزهای بین‌المللی مهران و خسروی با حضور محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و مسؤولین استانی و شهرستانی، به‌طور رسمی آغاز به کار کرد تا این اقدام نوین، گامی بلند در راستای تسهیل امور حقوقی و قضائی زائران اربعین حسینی علیه‌السلام و تجلی خدمت‌رسانی سریع و کارآمد در مسیر پیاده‌روی عظیم اربعین باشد؛ باجه خدمات الکترونیک قضائی برای دو مرز شلمچه و چذابه نیز با هماهنگی صورت گرفته فی مابین کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و مسؤولین استانی فعالیت خود را آغاز کرده و هم‌اکنون در حال خدمت‌رسانی به زائرین اربعین حسینی علیه‌السلام می‌باشد.

خدمتی نوین در نقاط صفر مرزی

بر اساس این گزارش در استان‌های ایلام و کرمانشاه، باجه‌های خدمات الکترونیک قضائی در دو مرز بین‌المللی مهران و خسروی، با حضور میدانی محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی راه‌اندازی شد که این باجه‌ها با ارائه خدمات الکترونیک قضائی، پاسخگوی نیازهای حقوقی زائران در مرزهای خروجی کشور می‌باشند؛ این مراکز مجهز، قادر هستند تا خدمات قضائی و حقوقی را به‌صورت برخط و بدون وقفه به زائران ارائه دهند.

حضور مسؤولین و تأکید بر خدمت‌رسانی خالصانه

راه‌اندازی باجه خدمات الکترونیک قضائی در مرز بین‌المللی مهران، با حضور محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، رئیس کل دادگستری استان ایلام و دادستان‌های عمومی و انقلاب ایلام و مهران صورت گرفت و در آیینِ آغاز به فعالیت این باجه در مرز بین‌المللی خسروی در قصرشیرین، مدیرعامل کانون به همراه شفیعی فرماندار این شهرستان، رستمی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی قصرشیرین، مرادی نماینده معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمانشاه، محمد صیاد شیرکش مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضائی این شهرستان، قباد نادری مدیر دفتر خدمات الکترونیک قضائی گیلان‌غرب و جمعی از مدیران و خادمان زائران حسینی حضور داشتند و در این مراسم محمدرضا سلطانی با اشاره به اهمیت خدمت به زائران اربعین، گفت: راه‌اندازی این باجه، نتیجه همکاری دستگاه قضا، مسؤولین اجرایی و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است.

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی خاطر نشان ساخت: این اقدام نه‌تنها مشکلات حقوقی زائران را در کوتاه‌ترین زمان حل می‌کند، بلکه الگویی برای سایر نقاط مرزی کشور خواهد بود.

همکاری با موکب‌های اربعین برای خدمت‌رسانی بهتر

در ادامه این برنامه، محمدرضا سلطانی در جلسه‌ای با مسؤولین سایت امداد زائر به بررسی راه‌های بهبود خدمات‌رسانی به زائران پرداخت.

محمدرضا سلطانی نیز با استقبال از این طرح، اعلام کرد: «کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی آماده همکاری برای اطلاع‌رسانی وسیع این حرکت ارزشمند می‌باشد که نشان‌دهنده عزم جدی نظام قضائی و اجرایی کشور برای خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و تحقق عدالت در مسیر اربعین است؛ بدون شک، چنین اقداماتی آرامش خاطر زائران را در گذر از مرزها تضمین خواهد کرد.

حضور مدیرعامل کانون در نشست ستاد مرکزی اربعین در کرمانشاه – مرز خسروی

مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در این جلسه با اشاره به اهمیت تسهیل امور زائران، بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضائی تأکید کرد.

سلطانی افزود: در همین راستا، راه‌اندازی باجه خدمات الکترونیک قضائی در مرز خسروی به عنوان اقدامی مؤثر در تسریع و بهبود خدمت‌رسانی به زائران می‌باشد.

استاندار کرمانشاه نیز با تقدیر از حضور مؤثر مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و مدیران و دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین دستگاهی، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از موکب‌داران تأکید کرد.

وی در پایان گفت: استان کرمانشاه با تمام ظرفیت خود آماده میزبانی شایسته از زائران حسینی است و همه تلاش ما رفع موانع و ارائه خدمات مطلوب به زائران است.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با شعار دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، از مردم برای مردم در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیروهای متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضائی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.