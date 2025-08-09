به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسماعیلی اظهار کرد: میثم رضایی به عنوان تنها نماینده استان قزوین در رقابتهای معتبر بازیهای جهانی چنگدو (چین) حضور خواهد داشت.
وی افزود: این رقابتها که از مهمترین رویدادهای چندرشتهای ورزشی در سطح جهان محسوب میشود، میزبان برترین ورزشکاران منتخب جهان در رشتههای خاص و تخصصی از جمله دواتلون است.
وی با اشاره به سابقه ورزشی میثم رضایی افزود: رضایی از ورزشکاران شاخص کشور در رشته دواتلون است که با تلاش و پشتکار فراوان موفق به کسب سهمیه این مسابقات مهم جهانی شده است و حضور او در این رویداد بینالمللی، افتخاری بزرگ برای ورزش استان قزوین و جامعه ترایاتلون کشور است.
اسماعیلی با تأکید بر اهمیت حمایت از ورزشکاران حرفهای ادامه داد: امیدواریم این حضور باعث انگیزهبخشی به سایر ورزشکاران جوان استان شود و بتوانیم با سرمایهگذاری و برنامهریزی بیشتر، شاهد حضور پررنگتر ورزشکاران قزوینی در میادین بینالمللی باشیم.
بازیهای جهانی چنگدو از جمله معتبرترین رویدادهای بینالمللی در تقویم ورزشی جهان به شمار میرود و حضور نمایندهای از قزوین در این سطح، نمادی از پیشرفت و پویایی ورزش این استان است.
