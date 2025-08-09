صالح اباذری به مدال برنز رسید/ گلشادنژاد به عنوان چهارم بسنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در دو دیدار رده بندی رقابت های کاراته بازی های جهانی که به میزبانی شهر چنگدو چین برگزار می شود، آتوسا گلشادنژاد در وزن ۶۱- به مصاف نورسین علی از مصر رفت و با شکست ۵ بر صفر برای وی، به مدال نرسید و به عنوان چهارم بسنده کرد.

در دیگر دیدار رده بندی صالح اباذری در وزن ۸۴+ به مصاف طاها طارق محمود از مصر رفت و با پیروزی ۴ بر صفر برابر وی به عنوان سوم و مدال برنز دست پیدا کرد.

با کسب این مدال، پرونده کاراته ایران در این دوره از بازیهای جهانی با یک مدال برنز اباذری و یک مدال طلای سارا بهمنیار بسته شد.