به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات کاراته در بازی‌های جهانی چنگدو و در مبارزات کومیته وزن ۸۴+ کیلوگرم صالح اباذری با چهار امتیاز و کسب رتبه دوم جدول به نیمه نهایی صعود کرد.

وی ابتدا «ادوارد ساگیلیان» از آمریکا را ۴ بر ۳ شکست داد و در ادامه با همین نتیجه به «ژانگ ای» از چین باخت. اباذری در سومین مبارزه برابر «طارق طاها» مصری ۲ بر ۲ به تساوی دست یافت و به عنوان نفر دوم راهی مرحله نیمه نهایی شد.

پیش از اباذری، گلشاد نژاد هم با برتری برابر مصر، فرانسه پ قراقستان به نبمه نهایی صعود کرده بود.