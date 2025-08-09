سانداکاران ایران رقبای خود را در چنگدو شناختند

به گزارش خبرگزاری و به نقل از روابط، عمومی فدراسیون ووشو، در ادامه بازی‌های جهانی چنگ‌دو و در رشته ووشو، فردا تیم ساندا ایران به میدان خواهد رفت. در همین راستا امروز قرعه کشی مسابقات ساندا برگزار شد و ووشوکاران ایران حریفان خود را شناختند.

طبق برنامه سانداکاران در بخش زنان و مردان، با سه مبارزه حساس مقابل حریفان خود قرار می‌گیرند.

در بخش زنان، در وزن ۶٠ کیلوگرم سهیلا منصوریان ووشوکار پرافتخار ایران، از ساعت ۱۹ فردا برابر نماینده‌ای از سوئیس به میدان می‌رود.در وزن ۷٠ کیلوگرم یاسمن باقرزاده از ساعت ۲۰ برابر حریف قدرتمند برزیلی مبارزه خواهد کرد.

در بخش مردان نیز، در وزن ۸۵ کیلوگرم محمدرضا ریگی از ساعت ۲۰:۴۵ به مصاف نماینده کلمبیا می‌رود.