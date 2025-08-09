  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

سانداکاران ایران رقبای خود را در چنگدو شناختند

سانداکاران ایران رقبای خود را در چنگدو شناختند

با برگزاری قرعه کشی رقابت‌های ساندا بازی‌های جهانی چنگدو، ووشوکاران ایران حریفان خود را شناختند.

به گزارش خبرگزاری و به نقل از روابط، عمومی فدراسیون ووشو، در ادامه بازی‌های جهانی چنگ‌دو و در رشته ووشو، فردا تیم ساندا ایران به میدان خواهد رفت. در همین راستا امروز قرعه کشی مسابقات ساندا برگزار شد و ووشوکاران ایران حریفان خود را شناختند.

طبق برنامه سانداکاران در بخش زنان و مردان، با سه مبارزه حساس مقابل حریفان خود قرار می‌گیرند.

در بخش زنان، در وزن ۶٠ کیلوگرم سهیلا منصوریان ووشوکار پرافتخار ایران، از ساعت ۱۹ فردا برابر نماینده‌ای از سوئیس به میدان می‌رود.در وزن ۷٠ کیلوگرم یاسمن باقرزاده از ساعت ۲۰ برابر حریف قدرتمند برزیلی مبارزه خواهد کرد.

در بخش مردان نیز، در وزن ۸۵ کیلوگرم محمدرضا ریگی از ساعت ۲۰:۴۵ به مصاف نماینده کلمبیا می‌رود.

کد خبر 6555333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها