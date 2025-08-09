به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی عصر شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاریهای مهر با اشاره به اهمیت بهرهوری عوامل تولید اظهار کرد: تغذیه کافی گیاه و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی، یکی از مهمترین عوامل رشد و افزایش بهرهوری سایر نهادهها مانند آب است.
وی افزود: مصرف کود در ایران برخلاف برخی تصورات عمومی، کمتر از میانگین جهانی است و بر اساس آمار بانک جهانی، کشور در رتبه ۱۱۷ مصرف کود قرار دارد.
محمدی اظهار کرد: متوسط مصرف کود در جهان حدود ۱۲۰ کیلوگرم در هکتار است و کشورهای توسعه یافته اروپایی معمولاً مصرفی بالاتر از این میانگین دارند.
وی افزود: در ایران با در اختیار داشتن تنها یک درصد از تولید کود جهانی، میزان مصرف باید حداقل ۴.۷ میلیون تن باشد، اما طی سالهای اخیر مصرف کود شیمیایی در کشور کمتر از سه میلیون تن بوده است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با بیان اینکه استان گلستان دارای حدود ۶۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی اصلی و ۱۵۰ هزار هکتار کشت تابستانه است، اظهار کرد: این استان با تولید ۹ تا ۱۱ درصد گندم کشور و تأمین نان حدود ۳۶ روز مردم ایران، نقش حیاتی در امنیت غذایی کشور دارد.
وی یادآور شد: سهم گلستان در تأمین کود تنها حدود ۵ درصد کل کشور است که این میزان برای پشتیبانی از کشاورزان کافی نیست.
محمدی به تأثیر بحران کمآبی و ضرورت افزایش بهرهوری آب اشاره کرد و افزود: در شرایط فعلی، افزایش مصرف کود و رعایت ترکیب بهینه نهادهها میتواند بهرهوری آب را تا ۲۰ تا ۲۵ درصد ارتقا دهد و از فرسایش خاک جلوگیری کند.
وی با اشاره به آمار همبستگی بالای ۷۸ درصدی بین افزایش عملکرد گندم آبی و مصرف کود، گفت: تغذیه نامناسب خاک سبب کاهش عملکرد و افزایش فرسایش میشود که در نهایت بهرهوری کل عوامل تولید را کاهش میدهد.
محمدی از برنامههای معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود بهرهوری آب، کود و خاک در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس الگوی کشت انقباضی، توزیع کود برای ۱۳ محصول کشاورزی در سطح بیش از ۵۴ هزار هکتار به صورت هدفمند انجام شده است.
وی همچنین افزود: در چهار ماه اول سال جاری، ۳۲ هزار و ۶۹۱ تن کود شیمیایی در سطح استان توزیع شده که نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان در ادامه به اهمیت آزمون خاک اشاره کرد و گفت: کودهای مصرفی باید بر اساس نیاز واقعی خاک تهیه و مصرف شوند تا ضایعات و هزینههای اضافی برای کشاورزان ایجاد نشود.
وی تاکید کرد: کشاورزان باید کودهای خود را فقط از مراکز مجاز و کارگزاریهای معتبر تهیه کنند تا از کیفیت و کارایی نهادهها اطمینان حاصل شود.
محمدی همچنین به نقش مواد آلی خاک در افزایش عملکرد محصولات اشاره کرد و گفت: خاک مناسب کشاورزی باید حداقل ۵ درصد مواد آلی داشته باشد و افزایش هر دهم درصد مواد آلی خاک میتواند ۱۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم به عملکرد محصولات بیفزاید.
وی افزود: مواد آلی علاوه بر افزایش حاصلخیزی، به بهبود ظرفیت نگهداری آب و مواد غذایی در خاک کمک میکند.
وی درباره وضعیت کشت گندم استان نیز گفت: در سال زراعی جاری، ۴۲۸ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته که ۱۵۳ هزار هکتار آن آبی و مابقی دیم است. متأسفانه به دلیل کاهش بارندگی و تنشهای دمایی، بخش قابل توجهی از مزارع آسیب دیدهاند، اما تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده که استان گلستان را پس از خوزستان در جایگاه دوم کشور قرار میدهد.
محمدی در پایان ضمن اشاره به برنامههای تولید بذر گواهی شده در استان گفت: با همکاری شرکتهای تولید بذر و بخش خصوصی، تلاش میکنیم نیاز استان را به بذر استاندارد تأمین کنیم و از کشاورزان حمایت کنیم تا در فضای رقابتی سالم، تولید پایدار و امنیت غذایی حفظ شود.
