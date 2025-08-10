  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۲

قیمت جدید نان‌های آزادپز در انتظار رد یا تأیید استانداری

عضو اصلی کارگروه تنظیم بازار استانداری تهران درباره نرخ نهایی نان‌های آزدپز گفت:آنالیز قیمت‌ از سوی اتحادیه نانوایان سنتی به معاونت اقتصادی استانداری ارسال شده اما هنوز تایید یا رد نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ نان نانوایان آزادپز یک بار در اردیبهشت افزایش یافت. در گامی دیگر قرار بود تا پایان هفته گذشته نرخ‌های جدید از سوی معاونت اقتصادی استانداری تهران ابلاغ شود که هنوز اعلام رسمی نشده است.

حمیدرضا رستگار، عضو اصلی کارگروه تنظیم بازار استانداری تهران درباره نرخ نهایی نانوایی‌های سنتی آزادپز به خبرنگار مهر گفت: آنالیز قیمت‌ها از سوی اتحادیه نانوایان سنتی انجام و این نرخ‌ها به معاونت اقتصادی استانداری تهران ارسال شده است.

وی افزود: هنوز این قیمت‌ها از سوی استانداری نه تأیید و نه رد شده است. اعلام رسمی قیمت جدید نان‌های نانوایی‌های آزادپز باید از سوی استانداری انجام شود.

به گفته این مسئول صنفی حدود ۹۵ هزار نانوایی سنتی با آرد یارانه‌ای (کیسه زرد) و نزدیک به ۸ هزار نانوایی سنتی آزادپز (کیسه آبی) در کشور فعالیت دارند.

فاطمه امیر احمدی

