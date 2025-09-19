تولید در صنعت نان ۵ درصد رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ هم اندیشی صنعت نان در کنار هفدهمین نمایشگاه صنعت نان در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار شد.
ابراهیم شیخی، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: در ۵ ماهه نخست سال در مقایسه با سال گذشته با تمام مشکلات، تولید ۵ درصد رشد داشت.
وی افزود: موضوع قیمت گندم، آرد و نان و تفاوت بیش از ۲۵ برابری آن یکی از چالشهای این صنعت بوده که باید قیمتگذاری دستوری را هم به آن اضافه کرد.
وی اظهار کرد: در این مدار توسعه نیافتگی صنعت نان، تمام زنجیره از دولت، مردم، تولیدکنندگان و نانوایان عنوان میکنند در حال زیان هستند.
این مسئول دولتی با تأکید بر زیان چرخه تولید و توسعه صنعت نان، ادامه داد: این نگرانی زمانی افزایش مییابد که سلامت مردم هم بهبود پیدا نمیکند.
شیخی تصریح کرد: این چرخه معیوب باید اصلاح شود؛ اصلاحی که در طول دهههای گذشته ناموفق بوده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود گفت: در مسیر اصلاح نخست باید آمار اتلاف نان در کشور کاهش یابد زیرا بررسیها نشان میدهد نان در کشور تا ۲۰ درصد به ضایعات تبدیل میشود.
وی افزود: مسئله دیگر، مشارکت تمام تشکلها در این روند اصلاح و اینکه تحول آفرینی باید یکباره باشد نه همراه با تأخیر.
این مسئول دولتی اظهار کرد: اگر قرار است یارانهای به صنعت نان پرداخت شود باید هدفمند بوده و منجر به بهبود سلامت مردم بهبود شود.
شیخی در پایان گفت: پرداخت یارانه مستقیم باید با بررسی نهادهای صنفی و ذی ربط در موقعیتهای گوناگون انجام شود که به هدف اثبات کند.
