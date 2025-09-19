به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ هم اندیشی صنعت نان در کنار هفدهمین نمایشگاه غلات برگزار شد.
محمدرضا مرتضوی، عضو انجمن صنفی آردسازان درباره صنعت نان کشور عنوان کرد: صنعت نان با تصمیمهای غلط فقیر شده به این معنی که با تزریق نرخهای مصنوعی و دستوری، صنعت به سمت فقر حرکت کرده است.
وی افزود: این امر فعالیت صنف نانوایان را غیر اقتصادی کرده و مهمترین صنعت کشور و زنجیره ارزش غذایی با تصمیمات اشتباه تا این اندازه فقیر شده است.
این مسئول صنفی اضافه کرد: به این ترتیب مشخص میشود چرا تکنولوژی وارد صنعت نان نشده چون اینگونه نیست که نانوا علاقه به فعالیت با فناوری روز نداشته باشد بلکه مشکلات نقدینگی موجب عقب افتادگی این صنعت شده است.
وی با اشاره به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) زیان دولت در بخش نان با پرداخت یارانه، اظهار کرد: با پرداخت سنگین یارانه نان، بخشی از این ثروت سر از سفره مردم در نمیآورد.
مرتضوی با انتقاد از قیمت یکسان خرید گندم، هم گفت: چرا باید قیمت گندم سخت خوزستان با نرخ گندم سست منطقه دیگر یکی باشد. در جهان نرخ انواع گندم تا ۴۰ درصد با یکدیگر تفاوت دارد.
عضو انجمن صنفی آردسازان کشور گفت: یک کیسه آرد دولتی ۴۰ هزار تومان است در حالی که نرخ کیسه آن ۲۰ هزار تومان تمام میشود.
این مسئول صنفی در پایان گفت: تصمیمگیران، فهم تصمیم برای سفره مردم را ندارند.
۸۰ درصد ماشینآلات صنعت نان از داخل تأمین میشود
در ادامه این هم اندیشی مهدی خان محمدی، رئیس انجمن نانهای صنعتی گفت: امروز ۸۰ درصد ماشینآلات مورد نیاز صنعت نانهای حجیم و نیمه حجیم در داخل تولید میشود.
وی افزود: متأسفانه نان خوب در کشور تولید نمیشود و ۲۰ تا ۲۵ درصد پخت نان تبدیل به ضایعات میشود.
این مسئول صنفی با تأکید بر اینکه کسانی باید وارد این صنف شوند که کاربلد باشند، ادامه داد: افراد فعال این صنف باید آموزشهای لازم را فرا بگیرند و کسانی که با پخت نان آشنا نیستند نباید وارد این حوزه شوند.
وی با اشاره به ۵۰۰ میلیون یورو بودجه دولت برای نانهای صنعتی و عدم برنامهریزی درست، تصریح کرد: از این یارانه حتی یک کیلو گرم نان به دست مردم نرسید.
خان محمدی در ادامه سخنان خود به خاموشی برق صنایع پرداخت و گفت: امروز دولت با ناترازی برق و گاز مواجه است و صنایع در شهرکهای صنعتی هفتهای ۲ تا ۳ روز برق نداشتند.
رئیس انجمن نانهای صنعتی در پایان با گلایه از برخورد دولت با صنایع، افزود: دولت با کمبود نقدینگی باز هم سراغ تولیدکنندگان میرود چون واسطهها را برای اخذ مالیات پیدا نمیکند.
نظر شما