آرد کامل در مسیر تثبیت جایگاه ملی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بازدید رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از غرفه شرکت بازرگانی دولتی ایران در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی غلات، آرد و نان بر ضرورت ارتقای کیفیت نان، ترویج مصرف آرد کامل و بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای صنعت آرد کشور تأکید شد.
در جریان بازدید پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از غرفه این شرکت در نمایشگاه IBEX، بر اهمیت روزافزون تولید آرد کامل و نقش آن در ارتقای سلامت عمومی تأکید شد.
وی با اشاره به استقبال فزاینده مردم از نان تهیهشده با آرد کامل، اظهار کرد: آرد کامل در حال بازگشت به جایگاه واقعی خود در سفرههای ایرانی است و نیاز به استفاده از آن در تولید نان، بیش از پیش احساس میشود.
فلسفی، نمایشگاههای تخصصی را بستری مؤثر برای ترویج فرهنگ تولید باکیفیت و تعامل سازنده میان بخشهای دولتی و خصوصی دانست و افزود: حضور فعال شرکت بازرگانی دولتی ایران در این رویدادها، زمینهساز گفتگو، همافزایی و ارتقای صنعت گندم و آرد کشور است.
وی کشاورزی گندم و صنایع وابسته به آن را از ارکان حیاتی امنیت غذایی و اقتصاد ملی برشمرد و با اشاره به ظرفیتهای بدون استفاده در کارخانههای آرد کشور گفت: با وجود سرمایهگذاریهای کلان، بخشی از واحدهای تولیدی با تمام توان فعالیت نمیکنند و امیدواریم با برنامهریزی دقیق شاهد بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها باشیم.
فلسفی همچنین بر ضرورت ارتقای کیفیت نان و تولید محصول سالم، مقرون به صرفه و مغذی تأکید کرد و آن را از اهداف راهبردی صنعت نان در کشور دانست که تحقق آن، نیازمند پیگیری مستمر و حمایت همهجانبه است.
