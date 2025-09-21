  1. اقتصاد
دولت «کمک هزینه جبرانی» نانوایان را از خرداد ماه پرداخت نکرده است

رئیس اتحادیه نان‌های سنتی با اشاره به مابه‌التفاوت قیمت واقعی نان و نرخ دستوری آن، گفت:کمک هزینه جبرانی دولت که هر شب برای نانوایان دارای آرد یارانه‌دار واریز می‌شد از خرداد پرداخت نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کسری بودجه دولت سبب شده تا امروز کمک هزینه نانوایان سنتی دارای آرد یارانه‌دار پرداخت نشود و گلایه آنها را به همراه داشته باشد.

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های سنتی تهران به خبرنگار مهر گفت: امروز سهمیه آرد برخی نانوایان کاهش یافته و از ۸ تا ۱۰ کیسه به یک تا دو کیسه رسیده است.

وی افزود: در کنار این مسئله، موضوع عدم پرداخت کمک هزینه جبرانی از سوی دولت، مشکلات نانوایان سنتی با سهمیه آرد یارانه‌دار را افزایش داده است.

این مسئول صنفی با بیان این که این مبلغ مابه‌تفاوت قیمت واقعی نان و نرخ دستوری دولت است، ادامه داد: کمک هزینه جبرانی که هر شب برای نانوایان واریز و تسویه می‌شد از خرداد ماه پرداخت نشده است.

رئیس اتحادیه نان‌های سنتی تهران تصریح کرد: این کمک هزینه از سال ۱۴۰۱ در حال پرداخت است و امروز دولت باید مشخص کند آیا این کمک هزینه جبرانی قرار است ادامه یابد یا خیر.

فاطمه امیر احمدی

    ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
      6 0
      پاسخ
      قیمت مصوب نان سنگگ ساده در تهران 7200 تومان است. سه عدد نان سنگگ ساده سفارش دادم و شاگرد نانوا بجای سه عدد در دستگاه نانینو 4 تا زد و مبلغ 288000ریال(28800تومان) از حسابم کسر شد. در نانوایی بربری هر قرص ساده نان بجای 5350تومان 10700تومان عرضه میشود. الان نانواها در تهران از نانینو بعنوان قهرمان خود یاد می کنند چون در جا قیمت نان را با زدن 2تا بجای یک دانه دریافت می کنند و نانینو از موجودی آردشان کسر می کند در حالیکه آنها آرد دارند و آزاد میفروشند.
    ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
      2 0
      پاسخ
      برخی نانواها در این مدت هم گرانفروشی کرده اند هم کم فروشی و هم قاچاق آرد زیرا هم وزن چانه ها را دزدیده اند و هم به قیمت دو الی سه برابر فروخته اند و هم چون برای هر نان درخواستی دو یا سه عدد ثبت کرده اند یارانه آرد اضافی و آرد سهمیهاضافی دریافت کرده و قاچاق کرده اند مبارک است

