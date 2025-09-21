دولت «کمک هزینه جبرانی» نانوایان را از خرداد ماه پرداخت نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، کسری بودجه دولت سبب شده تا امروز کمک هزینه نانوایان سنتی دارای آرد یارانه‌دار پرداخت نشود و گلایه آنها را به همراه داشته باشد.

محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نان‌های سنتی تهران به خبرنگار مهر گفت: امروز سهمیه آرد برخی نانوایان کاهش یافته و از ۸ تا ۱۰ کیسه به یک تا دو کیسه رسیده است.

وی افزود: در کنار این مسئله، موضوع عدم پرداخت کمک هزینه جبرانی از سوی دولت، مشکلات نانوایان سنتی با سهمیه آرد یارانه‌دار را افزایش داده است.

این مسئول صنفی با بیان این که این مبلغ مابه‌تفاوت قیمت واقعی نان و نرخ دستوری دولت است، ادامه داد: کمک هزینه جبرانی که هر شب برای نانوایان واریز و تسویه می‌شد از خرداد ماه پرداخت نشده است.

رئیس اتحادیه نان‌های سنتی تهران تصریح کرد: این کمک هزینه از سال ۱۴۰۱ در حال پرداخت است و امروز دولت باید مشخص کند آیا این کمک هزینه جبرانی قرار است ادامه یابد یا خیر.