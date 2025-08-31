به گزارش خبرنگار مهر ، امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری صنعت نان برگزار شد.

محمود یوسفی، مدیر کل غله و خدمات بازرگانی تهران در این نشست گفت: مشکل امروز صنعت نان بحث قیمت آن و یارانه‌ای است که به نان اختصاص یافته است.

وی افزود: بهترین وضعیت نان در سال‌های ۹۰ و ۹۱ بود. بازار رقابتی بود و در این چرخه ۴۰ کارخانه آرد که توان رقابت نداشت تعطیل شدند.

وی ادامه داد: در این سال‌ها ۳۵۰ نانوایی در سیستان و بلوچستان که صرفاً در فروش آرد فعالیت داشتند تعطیل شدند؛ ضمن اینکه نانوایی‌ها خود را به روز کردند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی تهران با بیان اینکه هر جا رانت باشد فساد هم وجود دارد، تصریح کرد: این یک مسئله مسلم در اقتصاد است. راهکار برون‌رفت از این وضعیت مدیریت قیمت است.

وی عنوان کرد: یارانه باید از نان حذف و به مصرف کننده پرداخت شود در حالی که امروز هم آسیابان و هم نانوا ناراضی هستند.

یوسفی گفت: امروز گندم هر کیلو گرم ۲۰.۵۰۰ تومان خریداری می‌شود و با کیلویی ۹۰۰ تومان در اختیار کارخانه آرد قرار می‌گیرد. در ادامه هر کیسه ۴۰ کیلو گرمی با مبلغ ۴۸ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌گیرد در حالی که قیمت واقعی آن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه صنعت نان در سال ۸۹ قیمت واقعی داشت، اضافه کرد: این مقطع زمانی بهترین دوره پخت نان کیفی بود. گندم خارجی با گندم ایرانی اختلاط شده و نان از کیفیت لازم برخوردار بود. اما از سال ۹۲ دوباره وارد شرایط سهمیه بندی در حوزه آرد شدیم.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی تهران در پایان گفت: در حالی که قیمت گندم، آرد و نان رقابتی بود با افزایش نرخ دلار و افزایش قیمت گندم نرخ نان تغییر نکرد و مشکلات آن سال به سال بیشتر شد و وضعیت فعلی رقم خورد.