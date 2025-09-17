به گزارش خبرگزاری مهر، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت غلات، آرد و نان با حضور سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد.

سید سعید راد در این مراسم با اشاره به نقش محوری شرکت بازرگانی دولتی ایران در تأمین گندم کشور، بر حمایت از تمامی حلقه‌های زنجیره تأمین، از کشاورزان تا نانوایان، تأکید کرد.

وی پایداری این زنجیره حیاتی را اولویت شرکت بازرگانی دولتی ایران دانست.

گفتنی است، نمایشگاه بین‌المللی صنعت غلات، آرد و نان به عنوان بزرگ‌ترین رویداد تخصصی این صنعت در کشور، فرصتی برای شرکت‌های فعال در زنجیره گندم، آرد و نان است تا آخرین دستاوردها و توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند. شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در این دوره از نمایشگاه، بخشی از عملکرد خود در زمینه تهیه، توزیع کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی کشور را ارائه کرده است.

این نمایشگاه به منظور بازدید علاقه‌مندان از ۲۶ تا ۲۹ شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر است.