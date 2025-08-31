به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۴ نشست خبری صنعت نان برگزار شد.

حسین یزدجردی، رئیس انجمن صنفی کارخانه‌های آرد ایران در این نشست، گفت: خرداد سال ۶۰ به دلیل جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، ستاد بسیج اقتصادی دستورالعمل انحصاری کردن گندم و آرد را ابلاغ کرد. در حال حاضر پس از گذشت سال‌ها از جنگ همچنان این دستورالعمل در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این دستورالعمل در شرایط فعلی کمکی به بهره‌وری نکرده است، افزود: در شرایط فعلی صحبت از بهره‌وری طنز تلخی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولت گندم را سالانه گندم را با قیمتی تضمینی خریداری می‌کند که گاهی از نرخ جهانی بالاتر است.

این مسئول صنفی اظهار کرد: مبنای قیمت‌گذاری باید درست باشد. چرا قیمت گندم در تمام استان‌ها به یک نرخ خریداری می‌شود بدون توجه به کیفیت این محصولات. این امر رقابت را از بین می‌برد و کیفیت محصول نهایی یعنی نان پایین می‌آید.

یزدجردی با اشاره به بهره‌وری عنوان کرد: رقابت شاخص مهم بهره‌وری است که از بین رفته است. گندم‌ها یکجا خریداری و در سیلو انبار می‌شود. از این رو، بهره‌وری در نان در پایین‌ترین سطح است.

وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی نانوا برای تامین هزینه‌هایش ممکن است آردش را خارج از سیستم پخت نان به فروش برساند یا نان بی‌کیفیت تحویل مصرف کننده دهند.

رئیس انجمن صنفی کارخانه‌های آرد ایران در پایان گفت: آسیابان و نانوا باید حق انتخاب داشته باشند؛ علاوه‌بر اینکه الگوی مصرف در کشور باید تغییر کند.