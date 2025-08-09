https://mehrnews.com/x38Kqq ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹ کد خبر 6555680 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹ فعالیت موکب وارثان شهید اردهال فین کاشان در کربلا در این فیلم فعالیت موکب وارثان شهید اردهال فین کاشان در کربلای معلا را مشاهده میکنید. دریافت 19 MB کد خبر 6555680 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی اربعین با جاذبه حسینی هر سال باشکوهتر میشود اربعین پیوند برادرانه مسلمانان را مستحکم میکند فعالیت موکب العباس(ع) کاشان در خدمت به زوار اربعین حسینی برچسبها کربلای معلی اربعین 1404 اربعین حسینی
