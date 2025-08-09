به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، ظهر امروز شنبه در نشست ستاد اربعین حسینی در مرز شلمچه اظهار کرد: اربعین، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پیوند برادرانه مسلمانان را مستحکم میکند و خدمت به زائرانی که با تحمل سختیها راهی کربلا میشوند، افتخاری بزرگ و باقیات الصالحات برای همه ماست.
وی با اشاره به نقش بیبدیل مردم خوزستان در برپایی مواکب، افزود: موکبداران با کمترین امکانات و با اخلاص کامل، تنها به نیت خدمت به زائران امام حسین (ع) فعالیت میکنند و این نجابت وظیفه ما را سنگینتر میکند.
صادق با بیان اینکه اربعین امسال به دلیل شرایط خاص کشور متفاوت است، گفت: مردم ایران بار دیگر با حماسهآفرینی و مقاومت در برابر هجمههای تحمیلی، نشان دادند که پیشتاز خدمترسانی هستند. خدمات امسال باید با انگیزه بیشتری ارائه شود.
وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۱۹ درصدی حملونقل ریلی با وجود ناوگان فرسوده، رشد استفاده از خط دریایی خرمشهر- بصره از هزار به سه هزار نفر، و جابهجایی بیش از ۲۴۰ هزار زائر در پروازهای داخلی و ۱۳۰ هزار نفر در پروازهای خارجی خبر داد. وی همچنین به بهبود زیرساختهای جادهای، روشنایی، ایمنی و ساماندهی پایانهها اشاره کرد.
صادق با تأکید بر اوجگیری بازگشت زائران در هفته آینده، گفت: با وجود ناترازی در ناوگان حملونقل، با دستور معاون اول رئیسجمهور، اتوبوسهای بیشتری از سایر وزارتخانهها تأمین خواهد شد تا هم زائران اربعین و هم مسافران داخلی با کمترین مشکل جابهجا شوند.
وی از تلاشهای نیروهای امنیتی، انتظامی، هلال احمر، اورژانس، شهرداریها، گمرک، بیمه و سایر نهادها قدردانی کرد و افزود: همدلی این مجموعهها، خدماترسانی به زائران را به بهترین شکل ممکن کرده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درگذشت استاد محمود فرشچیان، خالق آثار فاخر حسینی، را تسلیت گفت و اظهار کرد: امیدوارم با همدلی بیشتر، در هفته پایانی اربعین بهترین خدمات را به زائران ارائه دهیم تا شرمنده این مردم نجیب نباشیم.
