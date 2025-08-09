  1. استانها
  2. خوزستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

اربعین پیوند برادرانه مسلمانان را مستحکم می‌کند

اربعین پیوند برادرانه مسلمانان را مستحکم می‌کند

شلمچه - وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر نقش اربعین در تقویت پیوندهای برادرانه میان مسلمانان از تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌ها و مردم برای خدمت‌رسانی به زائران حسینی قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، ظهر امروز شنبه در نشست ستاد اربعین حسینی در مرز شلمچه اظهار کرد: اربعین، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، پیوند برادرانه مسلمانان را مستحکم می‌کند و خدمت به زائرانی که با تحمل سختی‌ها راهی کربلا می‌شوند، افتخاری بزرگ و باقیات الصالحات برای همه ماست.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم خوزستان در برپایی مواکب، افزود: موکب‌داران با کمترین امکانات و با اخلاص کامل، تنها به نیت خدمت به زائران امام حسین (ع) فعالیت می‌کنند و این نجابت وظیفه ما را سنگین‌تر می‌کند.

صادق با بیان اینکه اربعین امسال به دلیل شرایط خاص کشور متفاوت است، گفت: مردم ایران بار دیگر با حماسه‌آفرینی و مقاومت در برابر هجمه‌های تحمیلی، نشان دادند که پیشتاز خدمت‌رسانی هستند. خدمات امسال باید با انگیزه بیشتری ارائه شود.

وزیر راه و شهرسازی از افزایش ۱۹ درصدی حمل‌ونقل ریلی با وجود ناوگان فرسوده، رشد استفاده از خط دریایی خرمشهر- بصره از هزار به سه هزار نفر، و جابه‌جایی بیش از ۲۴۰ هزار زائر در پروازهای داخلی و ۱۳۰ هزار نفر در پروازهای خارجی خبر داد. وی همچنین به بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای، روشنایی، ایمنی و ساماندهی پایانه‌ها اشاره کرد.

صادق با تأکید بر اوج‌گیری بازگشت زائران در هفته آینده، گفت: با وجود ناترازی در ناوگان حمل‌ونقل، با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، اتوبوس‌های بیشتری از سایر وزارتخانه‌ها تأمین خواهد شد تا هم زائران اربعین و هم مسافران داخلی با کمترین مشکل جابه‌جا شوند.

وی از تلاش‌های نیروهای امنیتی، انتظامی، هلال احمر، اورژانس، شهرداری‌ها، گمرک، بیمه و سایر نهادها قدردانی کرد و افزود: همدلی این مجموعه‌ها، خدمات‌رسانی به زائران را به بهترین شکل ممکن کرده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درگذشت استاد محمود فرشچیان، خالق آثار فاخر حسینی، را تسلیت گفت و اظهار کرد: امیدوارم با همدلی بیشتر، در هفته پایانی اربعین بهترین خدمات را به زائران ارائه دهیم تا شرمنده این مردم نجیب نباشیم.

کد خبر 6555633

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها