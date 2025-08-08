  1. استانها
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵

فعالیت موکب العباس(ع) کاشان در خدمت به زوار اربعین حسینی

نجف - در این فیلم فعالیت موکب العباس(ع) کاشان در خدمت به زوار اربعین حسینی را مشاهده می‌کنید.

فیلم: هادی نجف زاده

