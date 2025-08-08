https://mehrnews.com/x38JT6 ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵ کد خبر 6554440 استانها اصفهان استانها اصفهان ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۴۵ فعالیت موکب العباس(ع) کاشان در خدمت به زوار اربعین حسینی نجف - در این فیلم فعالیت موکب العباس(ع) کاشان در خدمت به زوار اربعین حسینی را مشاهده میکنید. دریافت 17 MB فیلم: هادی نجف زاده کد خبر 6554440 کپی شد مطالب مرتبط روایت خبرنگار مهر از حضور زائران حسینی در کاظمین خدمت به زائران اربعین بالاتر از پادشاهی دنیاست وقتی زمان در مسیر اربعین میایستد؛ نوجوانان در مسیر بیپایان عاشورا توصیه های یک ارتوپد به زائران پیاده اربعین ۸۰ هزار گذرنامه زیارتی در اصفهان صادر شد ۲۰۰ اتوبوس برای جابجایی زائران بوشهری اربعین برچسبها نجف اشرف اربعین حسینی اربعین 1404
