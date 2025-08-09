به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز شنبه در نشست ستاد اربعین حسینی در پایانه مرزی شلمچه با حضور وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: راهپیمایی اربعین، پدیده‌ای معنوی و بی‌نظیر است که با جاذبه معنوی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هر سال با شکوه بیشتری برگزار می‌شود و میلیون‌ها نفر را به خود جذب می‌کند.

وی با تقدیر از حضور فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، افزود: توجه ویژه مسئولان ارشد کشور به این رویداد جهانی، نشان‌دهنده اهمیت والای آن است.

موالی‌زاده با اشاره به نقش محوری مردم خوزستان در برپایی ۳۵۰ موکب در شلمچه، ۳۰۰ موکب در چذابه، ۲۵۰ موکب در مسیرهای ورودی استان و ۷۰ موکب در مسیر کربلا و نجف، گفت: این مواکب خودجوش با کمترین امکانات، جلوه‌ای از اخلاص و سادگی را به نمایش می‌گذارند.

استاندار خوزستان به اقدامات زیرساختی اشاره کرد و افزود: سایه‌بان‌ها و محل‌های استراحت به مساحت ۳۰ هزار مترمربع در شلمچه و ۲۰ هزار مترمربع در چذابه احداث شده و پارکینگ‌هایی به وسعت ۱۱۰ هکتار در شلمچه و ۱۰۰ هکتار در چذابه برای زائران فراهم شده است.

وی از افزایش گیت‌های گذرنامه، راه‌اندازی خط ریلی خرمشهر-شلمچه با ظرفیت جابه‌جایی روزانه ۱۵ هزار زائر به‌صورت رایگان و خط دریایی خرمشهر-بصره خبر داد و گفت: ایجاد درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های صحرایی و تشکیل اتاق عملیات مشترک ایران و عراق از دیگر اقدامات مؤثر است.

موالی‌زاده با قدردانی از تلاش‌های نیروهای امنیتی و انتظامی ایران و عراق، به‌ویژه حشد الشعبی، تأمین امنیت این رویداد عظیم را ستود و خواستار تسریع در پروژه‌های عمرانی نظیر چهارخطه شدن جاده خرمشهر-اهواز، احداث پایانه‌های جدید در شلمچه و چذابه، چهارخطه کردن جاده امام رضا (ع) و اتصال کمربندی ماهشهر به این جاده شد.

وی تأکید کرد: راهپیمایی اربعین فرصتی بی‌نظیر برای نمایش وحدت ملی و انسجام اسلامی است و همه دستگاه‌ها باید با تمام توان در خدمت زائران حسینی باشند.