به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با توجه به هشدار نارنجی سازمان هواشناسی درباره وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و احتمال طوفان شن در جنوب خراسان رضوی، شرق و جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، از هموطنان خواست که در مکانهای باز و معرض باد شدید از تردد خودداری کنند.
همچنین تمهیدات لازم برای حفاظت از سازههای موقت و جلوگیری از خسارت احتمالی اتخاذ شود.در زمان کاهش دید افقی با احتیاط کامل رانندگی کرده و در صورت امکان سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازند. در صورت بروز حادثه و نیاز به کمک، سریعاً با شمارههای امدادی هلال احمر تماس حاصل نمایند.
هلال احمر در آمادهباش کامل است تا در صورت وقوع حوادث ناشی از این پدیده جوی، سریعاً به مردم خدمترسانی کند.
نظر شما