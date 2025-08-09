۱۶۲ میلیون دلار طرح‌ مصوب وزارت اقتصاد و دارایی در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زارعی گفت: یکی از اقداماتی که در اداره کل امور اقتصاد دارایی به عنوان نقش دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری در استان به فعالین اقتصادی با راهبری استاندار محترم و حوزه معاونت اقتصادی استانداری در حال انجام است سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر افزود: در مبحث سرمایه گذاری خارجی، در سال ۱۴۰۳ و در چهار ماهه ابتدای سال، در مجموع ۱۶۲ میلیون دلار مجموعه طرح‌های مصوب بوده که مجوزهای لازم را از وزارت امور اقتصاد و دارایی و هیأت عالی صدور مجوزهای سرمایه گذاری خارجی به تأیید وزیر دارایی دریافت کرده است و این مبلغ از مصوب سرمایه گذاری خارجی که عمدتاً از ایرانیان مقیم خارج از کشورمی باشند و در استان به فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند.

زارعی با اشاره به نقش پررنگ سرمایه گذاری در فعالیت‌های اقتصادی استان بیان کرد: بیش از ۲۲ میلیون دلار منابع وارده به منظور سرمایه گذاری و تجهیزات در قالب منابع را وارد کشور کردیم که برای انجام طرح‌های سرمایه گذاری استفاده خواهد شد که به نظر می‌رسد عدد خوبی بوده و بیش از ۱۸ درصد از مجموعه‌های عدد مصوب آن داخل کشور شده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان بوشهر تصریح کرد: در محدوده زمانی جنگ ۱۲ روزه جنگ تحمیلی رژیم غاصب صهیونیستی، با پیگیری همکاران در حوزه اقتصادی اداره کل و مجموعه اقدامات انجام شده با کمک وزارت امور اقتصاد، یکی از طرح‌های مصوب شد به مبلغ یک میلیون دلار که این مهم به عنوان اوج امید به تولید و اشتغال آفرینی و مجموعه اقداماتی که می‌تواند کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور برای سرمایه گذاری باشد انجام شد و نقش بسیار زیادی و توسعه فضای کسب و کار در استان خواهد داشت.