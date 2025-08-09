نشان و لوح تقدیر از خدام مواکب بوشهر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر شنبه در آئین رونمایی از نشان و لوح تقدیر از خدام مواکب بوشهر طریق الحسین گفت: اربعین نماد حرکت برای تحقق اسلام ناب محمدی و طریق مکتب حضرت اباعبدالله الحسین است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با بیان اینکه حضور در فضای اربعین حضور در یک فضای عرشی آسمانی است، اظهار کرد: جهان آینده به نام حسین علیه السلام رقم خواهد خورد؛ به همین خاطر فرزند بزرگوارش حضرت مهدی آل محمد حاکم علی الاطلاق جهان خواهد شد.

وی ادامه داد: حضور در پیاده‌روی اربعین و خدمت به زوار، خدمت به اسلام ناب، مکتب حضرت اباعبدالله، حضرت حجت (عج) و خدمت به خود انسان برای حسن آخرت و عنایت حضرت سیدالشهدا و ابوالفضل العباس به او در حیات دنیاست.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه حرکت الهی نهضت اباعبدالله الحسین و پیاده روی اربعین برای نجات زمینیان در دنیا و حاکمیت عدالت، ایمان و تقوا با استقرار حکومت حضرت مهدی (عج) است، افزود: خوشا به حال کسانی که زائر الحسین هستند و در طریق الحسین و صاحب موکب و خادم موکب هستند و در این مسیر خدمت می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به رنگ و بوی بسیار خاص اربعین امسال به خاطر جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا اضافه کرد: رژیم صهیونیستی به مردم غزه، سوریه و لبنان گرسنگی داده، بمباران‌ها کرده در صف غذا به مردم گرسنه غزه تیراندازی کرده و به شهادت رساندند؛ از همین رو این پیاده‌روی، پیاده‌روی خاصی است.

وی ادامه داد: خدمت به حضرت ابا عبدالله الحسین در موکب‌ها، آغازی بزرگ و انقلابی برای یک پایان ارزشمند است و آن، پایان حاکمیت ظلم و جور رژیم صهیونیستی آمریکا و کشورهای کانون شرارت و انشاالله آغاز حاکمیت نور حضرت حجت (عج) خواهد بود.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به آیه‌ی «وَلَنْ تَرْضَی عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَی حَتَّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَی اللَّهِ هُوَ الْهُدَی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ» به عنوان شعار محوری اربعین امسال اضافه کرد: همان گونه که رسول خدا (ص) ایمان، هویت و ملیت خود را کنار نگذاشتند، پیروان ایشان هم کنار نمی‌گذارند و در کنار مقام معظم رهبری امیدوار، سرافراز، محکم و امیدوار و با مجاهدت در طریق الحسین حرکت خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در خاتمه‌ی سخنان خود با قدردانی از اداره کل تبلیغات اسلامی استان ابراز کرد: از همه شما که یا در پیاده‌روی هستید یا در موکب‌ها دارید خدمت می‌کنید و عزیزانی که مدیریت می‌کنند، تشکر و تقدیر به عمل می‌آید.

آئین رونمایی از نشان و لوح تقدیر از خدام مواکب بوشهر با حضور حجت‌الاسلام محمد قادری، مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر برگزار شد.