«اربعین» آغاز خیزش جهانی برای پایان دادن به جهان استکبار است

آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضرت امام حسین علیهالسلام محبوبترین فرد نزد عرشیان است اظهار کرد: و پیامبر اسلام میفرمایند که هر کس دوست دارد عزیزترین موجود روی زمین نزد عرشیان را نگاه کند باید نگه خود را معطوف به حسین بن علی کند.
وی با اشاره به اینکه دوستداران حسین در بهشت هستند و دوستان دوستداران حسین نیز در بهشت هستند افزود: زیارت اربعین و پیادهروی در این مسیر تجلی اوج عشق و محبت انسان به حضرت ابا عبدالله الحسین است.
امام جمعه بوشهر تاکید کرد: به فرموده امام صادق علیهالسلام، کسی که وجود مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین را با معرفت زیارت کند خداوند برای او اجر هزار حج مقبول و هزار عمره مقبول برای او مینویسد و گناهان او را میبخشد.
وی موکبهای مسیر پیادهروی اربعین را خدمتی بزرگ دانست و بیان کرد: پیادهروی اربعین یک حرکت انقلابی برخاسته از مکتب امام حسین است که نشان میدهد راه ما راه حسین است؛ در شرایطی که ظلم جهان استکبار به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی جهان را فرا گرفته است.
صفایی بوشهری تاکید کرد: مسلمانان غزه با گرسنگی و تشنگی مورد هجمه قرار گرفته و در صف غذا کشته میشوند افزود: اربعین حرکت مقاومت و آغازی برای خیزش جهان به رنگ حضرت ابا عبدالله الحسین برای پایان جهان استکبار و ظهور حکومت عدالتمحور و تقوا بنیان حضرت بقیه الله است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: پیادهروی اربعین یک سلوک الهی در مسیر صعود انسان و جهان به سمت رسیدن به تمدن عالی الهی است.
