گلوله باران شهرک رامیا در جنوب لبنان از سوی توپخانه رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حملات جدید رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع به حمله توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک رامیا در جنوب لبنان اشاره کردند.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.