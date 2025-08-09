به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف پور عصر شنبه در آئین تجلیل از خبرنگاران با بیان این که خبرنگاران و مسئولان برابر هم نیستند بلکه مکمل یکدیگر هستند، تعالی و شکوفایی سرزمین را هدف مهم بیان کرد و گفت: توسعه سرزمین هدف اصلی است.

وی با بیان این که در جنگ ۱۲ روزه همه اصحاب رسانه پای کار آمدند، ادامه داد: نگاه ایدئولوژیک در گفتمان انقلاب اسلامی وجود دارد و ما با غده چرکین رژیم غاصب صهیونیستی مخالف هستیم.

وی با بیان این که ایران اسلامی دارای ریشه و هویت است، گفت: ایران اسلامی دارای عمق راهبردی است و حرف برای گفتن دارد و دشمن می‌خواهد این قدرت را بر هم بزنند.

یوسف پور با تاکید بر اینکه انسجام در کشور باید حفظ شود، گفت: راه اعتلای کشور وحدت است و در ادامه مسیر باید این مسئله را حفظ کنیم.

وی مطالبه‌گری حقوق مردم را حق خبرنگاران دانست و گفت: مطالبه‌گری باید بر بال اندیشه و اخلاق باشد و دارای قاعده است.

فرماندار چالوس با تاکید بر اینکه مطالبه باید مردم محور و برپایه مستندات باشد، از تلاش‌های اصحاب رسانه تقدیر کرد.