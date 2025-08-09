به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مراسم بزرگداشت روز خبرنگار امروز شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۴۰۴ با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، محمد یارمپور رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه، اصحاب رسانه، خانواده معظم شهدای ۱۲ روزه جنگ تحمیلی و کارآموزان مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با مشارکت مرکز وکلای و مرکز رسانه قوه قضائیه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه در این مراسم ضمن گرامیداشت روز خبرنگار اظهار کرد: رسانهها در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اقدامات بسیاری را رقم زدند و پس از جنگ نیز رسالت خود را تبیین کردند. تمام متخصصان اعم از جامعه شناسان، روان شناسان و… تأثیر رسانه را در لایههای زندگی انسانها اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… شگرف، بزرگ و مؤثر میدانند. رسانه میتواند لایههای زندگی مردم را دگرگون و بازسازی کند.
وی افزود: رسانه میتواند یک واقعیتی را شکل دهد و افکار عمومی را به سمت و سوی آن واقعیت سوق دهد و تاکید کند که واقعیت این است و آن را ایجاد کند؛ بنابراین واقعیت شکل داده شده توسط جریان رسانهای میتواند با تحریک افکار عمومی در جامعه ایجاد شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: به تعبیر عامیانه رسانه هم میتواند ظلمت متراکم و انباشته ایجاد کند به گونهای که چیزی از واقعیت مشاهده نشود یا به خطا برود یا از این ظلمت یک روشنایی و نور گستردهای را پدید بیاورد بنابراین هم ظلمت آفرین است و هم نورآفرین است. رسانه به اندازهای تأثیر گذار است که میتواند قدرت انتخاب و تصمیم گیری را از انسان سلب و یا ایجاد کند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی گفت: امروز با فناوری، ابزار جدید قدرت رسانه نسبت به گذشته بیشتر شده است. رژیم صهیونی در جنگ ۱۲ روزه وحشیانه به ایران حمله کرد و ظلم ظالم بسیار گسترده و وسیع بود به هیچکس رحم نمیکرد و به چهارچوب انسانی، اخلاقی و قانونی وفادار نبود. دشمن با ابزارها و شیوههای مختلف جان بسیاری از مردم را گرفت و بسیاری از مکانها را تخریب کرد و در کنار این ظلم با استفاده از یک فضای رسانهای تمام جنایتها را توجیه میکرد چرا که میداند رسانه بسیار میتواند مؤثر واقع شود.
وی ادامه داد: در این جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آنچه که برای ما بسیار مبارک بود این است که خبرنگاران و جریان رسانه ما توانستند مرجعیت را از دشمن بگیرند و با مردم به همراهی برخاستند و به دنبال این بودند تا با تاریکی و ظلمت مقابله کنند و این مرجعیت بود که توانست یک وحدت گستردهای را در نظام و کشور ایجاد کند تا همدلی، همبستگی صمیمیت و اتحاد را به وجود آورد و این اتحاد توانست دشمن را به زانو دربیاورد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: باید امروز از جریان رسانه تشکر و قدردانی کنیم چرا که ما را از ظلمت رها و با حقایق آشنا کردند. بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دارای رسالتی هستید که اگر این رسالت به پایان نرسد شاید بگوییم که وظیفهتان به کمال نرسیده است و باید آن را به کمال برسانید که این توسط خبرنگاران و جریان رسانه رقم میخورد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی گفت: اقداماتی که امروز رسانه در پساجنگ ۱۲ روزه تحمیلی نیاز است انجام دهد تثبیت و تقویت حس پیروزی بزرگ در جنگ اخیر در افکار عمومی است، اقدام دیگر الگو سازی از مقاومت تاریخی ملت ایران در جنگ اخیر است شما باید یک جریانی را ایجاد کنید تا این الگوهای ۱۲ روزه ماندگار برای نسل فردا شود. اقدام سوم آگاهی سازی جامعه نسبت به تجربههای راهبردی جنگ اعم از ضرورت هوشیاری مستمر، حفظ آمادگی، وحدت ملی و مراقبت از دستاوردهایی است که به دست آمده است حفظ این وحدت که حاصل شده بسیار مهم است که میتواند توسط شما عزیزان به یادگار بماند. اقدام چهارم ترسیم مسیر پیش روی کشور در دوران پس از آتش بس است و ما نیاز به امید آفرینی داریم، آینده را باید برای مردم مشخص کرد.
محمد یارمپور رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: این مراسم در مقام بزرگداشت روز خبرنگار با همکاری مرکز وکلا و مرکز رسانه قوه قضائیه برگزار شده است.
وی ضمن خیر مقدم به خانواده معظم شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: در مقام رشادتهای خبرنگاران گواهی میدهم که در لحظات اولیه حمله رژیم صهیونی به بازداشتگاه اوین، خبرنگاران رسانههای مختلف با وجود خطرات بسیاری که وجود داشت تلاش میکردند تا در محل زندان حضور پیدا کنند و این جنایت را روایت کنند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: خبرنگاران آئینه حقیقت و سنگر امنیت ملی هستند
حسن عبدلیانپور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در مراسم گفت: برگزاری این برنامه با هدف ارج نهادن به جایگاه خبرنگاران انجام شده و حضور مقامات عالی قوه قضائیه بیانگر اهمیت این قشر است.
وی ضمن تبریک انتصاب رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه و قدردانی از خانواده شهدا، یادآور شد: همه آنچه امروز داریم مرهون خون شهیدانی است که در نبردهای نابرابر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، جان خود را فدا کردند. همچنین از حضور وکلای عزیز، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که خانواده بزرگ مرکز را تشکیل میدهند، قدردانی میکنم.
عبدلیانپور افزود: چند نکته را همراه با چند خبر برای خبرنگاران و اصحاب رسانه مطرح میکنم که به نظر من خبرهای خوبی است و میتواند جذاب باشد. مجموعه ما در اثنای جنگ و پس از جنگ، کارهای بزرگی انجام داده است. همانطور که همه عزیزان اطلاع دارند، مقام معظم رهبری در جلسهای که مسئولان خدمت ایشان شرفیاب شدند، دستور دادند یقه جنایتکاران گرفته شود. ریاست قوه قضائیه نیز در گزارشی که به ایشان ارائه شد، به کارهایی که مرکز ما انجام داده و در حال پیشبرد آن است، اشاره کرد که این برای ما جذاب و ارزشمند بود. از همان بدو جنگ، کار خود را با اتکا و کمک همین عزیزان و ظرفیت بالای وکلای متخصص در حوزه بینالملل آغاز کردیم. جالب است که به محض پخش گزارش از صدا و سیما، بسیاری از بزرگواران تماس گرفتند و آمادگی خود را برای همکاری اعلام کردند.
وی با بیان اینکه در مرکز کمیتهای تخصصی تشکیل و وظایف هر فرد مشخص شد، گفت: در حوزه حقوق بینالملل، نظرات حقوقی متفاوتی وجود دارد. در جلساتی که داشتیم، هر فرد نظر خود را ارائه کرد و نظرات متفاوت همگی محترم و قابل اعتنا بود. اما در چند مورد به توافق و تفاهم رسیدیم تا کار جدی و پیگیرانه آغاز شود. این اقدامات همچنان ادامه دارد و مطمئنم گزارشهای خوبی از مرکز به گوش خواهد رسید. ما اجازه نخواهیم داد خون شهدا پایمال شود و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، حق ملت ایران را خواهیم گرفت.
رئیس مرکز وکلا با تأکید بر اهمیت مستندسازی گفت: اولین کاری که باید انجام شود، مستندسازی است. بدون مستند، هیچ محکمهای شکایت ما را نخواهد پذیرفت. با ظرفیت کارشناسان خود، تاکنون ۸۵۴۱ مورد خسارت در تهران که بیشترین خسارت و شهادت را داشت کارشناسی شده است. از شکستگی یک شیشه تا تخریب کامل منازل، همه موارد کارشناسی و گزارش رسمی تهیه شده است. این کار در کل کشور نیز انجام شده و رؤسای کل دادگستریها، مراکز وکلا و مراکز کارشناسی پای کار آمدهاند.
عبدلیانپور با قدردانی از همه همکاران خود افزود: در این جنگ تمامعیار حقوقی، خانواده بزرگ مرکز احساس تکلیف کردند و عرصه را خالی نگذاشتند.
وی در ادامه به نقش خبرنگاران اشاره کرد و گفت: رسانه متعهد، آئینه حقیقت و سنگر امنیت ملی است. خبرنگار باید الگوی خود را حضرت زینب (س) بداند که با تبیین واقعه کربلا، اجازه نداد حقیقت پنهان بماند. خبرنگاران، پرواز کنندگان در آسمان عدالت هستند و ما در مجموعه خود به این باور رسیدهایم. در این سالها، تعامل مرکز و کارشناسان با رسانهها و صدا و سیمای ملی نشان داد که خبر، امانت الهی است که باید در ترازوی تحقیق و وجدان قرار گیرد.
رئیس مرکز وکلا در بخش پایانی سخنان خود، چهار خبر ویژه به خبرنگاران اعلام کرد: نخست، بازتعریف رشته کارشناسی خبرنگاری در مرکز وکلا که پیشتر جذابیت کافی نداشت و اکنون با تشکیل کمیته تخصصی در حال تدوین است و ظرف یک ماه آینده اعلام خواهد شد. دوم، امکان دریافت خدمات حقوقی، مشاورهای و کارشناسی در سراسر کشور برای خبرنگاران با ارائه کارت معتبر رسانه. سوم، برگزاری جشنواره برترین خبر حقوقی سال و اهدای جوایز به برگزیدگان. چهارم، اعطای پروانه مؤسسه حقوقی به فعالان حوزه خبر و کاهش بخشی از دوره کارآموزی وکالت و کارشناسی برای خبرنگاران واجد شرایط.
وی در پایان تأکید کرد: این اقدامات، هدیهای ویژه از سوی مرکز وکلا به خبرنگاران است و امیدواریم آثار و ثمرات آن به زودی برای ملت ایران نمایان شود.
رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه گفت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همزمان با اتحاد و انسجام ملی در جامعه، در عرصه رسانه نیز شاهد این انسجام بودیم و بر مبنای این امر میتوانیم بسیار بهتر از گذشته با قدرت واحدی در مقابل امپراتوری دروغ رسانههای معاند ایستادگی کنیم. در همین زمینه در مرکز رسانه قوه قضائیه نیز حتماً به سهم خود ایفای نقش خواهیم کرد.
وی ادامه داد: جنگ اخیر دارای سه بخش نظامی، امنیتی و اجتماعی بود که بخش نظامی و امنیتی را در روزهای اولیه مشاهده کردیم، اما در باب بخش اجتماعی، دشمن صهیونیستی به دنبال این بود که جامعه را با عملیات روانی متشنج کند و طی چند روز تأثیر موضوع اجتماعی را در جامعه مشاهده کند ولی خلاف آن اتفاق افتاد و رسانه به خوبی جلوهگری کرد.
یارمپور اظهار کرد: اکنون جهتگیری و امکاناتی که در عرصه رسانهای با آن مواجه هستیم و دشمن صفآرایی میکند متفاوت شده است. دشمن به دنبال این است که با عملیات رسانهای و روانی در جامعه مؤثر واقع شود که این موضوع اهمیت کار رسانه را بیشتر میکند. اگر ما بتوانیم در این زمینه نقشآفرینی کنیم دشمن را بار دیگر در رسیدن به اهداف خود ناکام خواهیم گذاشت.
وی خطاب به اهالی رسانه تاکید کرد: یکی دیگر از وظایف رسانه امید آفرینی در جامعه است. با توجه به اینکه کشور به امید و انگیزه نیاز دارد بنابراین میتوانید در حول محور مرکز رسانه قوه قضائیه در این زمینه کمک و در جامعه نقشآفرینی کنید. در حال حاضر در حوزه رسانه نیاز است که با فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به سرعت وارد مرحله جدیدی شد و از این ابزارها استفاده کرد.
رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه با اشاره به اینکه حوزه هوش مصنوعی عرصه تهدید و فرصت است افزود: قوه قضائیه میتواند به این حوزه وارد شود و در این زمینه به همراهی متخصصان امر نیاز داریم.
در پایان این مراسم از خانواده شهدای رسانه، اصحاب رسانه و خانواده قاضی شهید قناعت کار که در حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین به شهادت رسید و مادر شهید رجبپور که درحمله رژیم صهیونیستی به ساختمان شیشهای صدا و سیما به شهادت رسید، تجلیل شد.
