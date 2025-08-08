  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

خلیلی: خبرنگاران همچون افسران جنگ نرم در برابر توطئه‌ها ایستاده‌اند

خلیلی: خبرنگاران همچون افسران جنگ نرم در برابر توطئه‌ها ایستاده‌اند

معاون اول قوه قضاییه با صدور پیامی فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به فعالان عرصه خبر و رسانه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن این پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"ن و القلم و ما یسطرون"

هفدهم مردادماه به عنوان «روز خبرنگار»، گواهی واثق؛ بر منزلت والای حوزه اطلاع رسانی، خبر و رسانه است. روزی که مبیّن مجاهدت‌های دلسوزانه اصحاب رسانه و جامعه خبری بر پهنه افکار عمومی و تنویر اذهان همگانی در مسیر همگرایی، امید آفرینی و جهاد تبیین است.

روز خبرنگار، یادآور زحمات و تلاش‌های مجدانه مردمانی سخت کوش، خستگی ناپذیر و جسور است که در کسوت خبرنگاری، رسالت خطیر آگاهی بخشی را پذیرا شده و به مدد دانش، خبرگی و فراست، جامعه را در مسیر پویایی، پیشرفت و آبادانی رهنمون می‌سازند.

امروز جبهه کفر، چون همیشه با روایت‌های دروغین، جنگ‌های رسانه‌ای، جنگ نظامی و … تلاش دارد تا این ملت را از آرمان‌ها و ارزش‌هایش دور سازد ولی خبرنگاران و قلم به‌دستان نجیب، سخت‌کوش و متعهد این دیار و سراسر ایران اسلامی، به‌معنی واقعی کلمه همچون افسران جنگ نرم در برابر این توطئه‌ها ایستاده‌اند و علاوه بر امر خطیر اطلاع‌رسانی به تعمیق باورهای دینی، عزت ملی و غیرت ایرانی، جان دوباره می‌بخشند.

اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار به ویژه شهید «محمود صارمی» و تمامی پیشکسوتان فقید این عرصه خطیر، فرا رسیدن ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به تمامی اصحاب قلم و رسانه که صادقانه و خالصانه در عرصه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و انعکاس خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی و اقدامات و فعالیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تلاش می‌کنند، تبریک و تهنیت عرض نموده و توفیق، عزت و سلامتی همگان را از درگاه ایزد منان مسئلت می‌کنیم.

کد خبر 6554354
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها