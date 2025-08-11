انعقاد تفاهمنامه مرکز وکلا با «مرکز تجارت ایران» در سلیمانیه عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور درباره انعقاد تفاهمنامه همکاری با مرکز تجارت ایران در سلیمانیه عراق با قدردانی از زحمات صورت گرفته جهت انعقاد این تفاهمنامه از سوی معاونت حقوق بینالملل مرکز و مرکز تجارت ایران گفت: با توجه به حجم بالای مبادلات اقتصادی میان ایران و اقلیم کردستان عراق لازم بود تا یک ستاد هماهنگی جهت رسیدگی به مشکلات حقوقی تجار ایرانی و طرف مقابل ایجاد شود.
عبدلیان پور افزود: این حجم از تجارت میطلبید تا مجموعه مرکز وکلا به عنوان یک مجموعه تخصصی در حوزه کارشناسی و حقوقی کمک حال و خدمت رسان به هموطنان در عرصه تجارت و بازرگانی باشد.
وی گفت: این کار مشترک و مفید در حالی شکل میگیرد که امیدواریم بتوانیم گامهای مؤثر و بهتری در حوزههای کارشناسی، داوری، ارزیابی، اعتبارسنجی شرکتها، کلیه خدمات حقوقی، قوانین مرتبط با امور مالیاتی، قوانین مربوط به واردات و صادرات، بازگشت ارز صادراتی و دیگر مسائل مرتبط با تجارت انجام شود و گامی درجهت تسهیل امور اقتصادی کشور باشد.
رئیس مرکز وکلا افزود: بحث وکالت تخصصی یکی از نقاط قوت مجموعه مرکز میباشد و ما در این زمینه درصدد برگزاری دورههای آموزشی و تخصصی برای تجار هستیم که در این تفاهمنامه به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: مجموعه مرکز با در اختیار داشتن وکلا و کارشناسان زبده و آموزشهای به روز در حوزه تجاری و تجارت در بستر بینالملل قادر است همراه و یاری دهنده بخش اقتصادی کشور باشد و به عنوان یک مجموعه ملی در سطح بینالمللی مثمر ثمر عمل کند.
در ادامه فرشاد جعفرزاده رئیس مرکز تجارت ایران در سلیمانیه عراق با اشاره حجم ۴ میلیارد دلاری مبادلات ایران و کردستان عراق گفت: این حجم از مبادلات مشکلات و اختلافات حقوقی بسیاری با خود همراه خواهد داشت که نیاز به رسیدگی دارد و با توجه به درایتی که مجموعه مرکز وکلا و عبدلیان پور به خرج دادند ما به این نتیجه رسیدیم که میتوانیم یک مرکز داوری و رسیدگی به اختلافات ایجاد کنیم که بتواند روند تجارت را تسهیل و مشکلاتی که بعضاً سالهاست لاینحل مانده تعیین تکلیف شود.
نظر شما