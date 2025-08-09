برپایی جلسه ستاد قرارگاه مردمی پشتیبانی از جنگ در نکا

حجت الاسلام حسینعلی فعالی رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکا در گفتگو با خبرنگار در حاشیه جلسه ستاد قرارگاه مردمی پشتیبانی از جنگ اظهار کرد: این جلسه با حضور امام جمعه شهرستان نکا، فرمانده سپاه، رئیس اداره تبلیغات اسلامی و دبیر امور مساجد استان و شهرستان برگزار شد.

وی گفت: در این جلسه، تصمیمات و برنامه‌های لازم برای مدیریت و حمایت از جبهه‌های مختلف جنگ و هماهنگی‌های لازم در سطح محلی مطرح و بررسی شد.

حجت الاسلام فعالی تصریح کرد: حضور مسئولان و نمایندگان مختلف نشان‌دهنده اهمیت این موضوع و تلاش برای ایجاد یک هماهنگی مؤثر در راستای حمایت از جبهه‌های جنگ است.

وی ادامه داد: این نشست می‌تواند به عنوان یک گام مهم در تحقق اهداف و نیازهای مردمی در خصوص پشتیبانی از جنگ و تأمین نیازهای مربوط به آن تلقی شود.