استمرار خدمات لجستیکی حشدالشعبی در مرز شلمچه تا بازگشت کامل زائران

به گزارش خبرنگار مهر، «ابومهدی» جانشین فرماندهی عملیات حشدالشعبی بصره، شامگاه شنبه در نشست مشترک خبرنگاران ایران و عراق که در مرز بین‌المللی شلمچه کشور عراق برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سفر زائران اربعین، خدمات لجستیکی، پزشکی و امنیتی را در مرز شلمچه ارائه داده‌ایم و این روند تا بازگشت کامل زائران ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر تأمین امنیت زائران اربعین افزود: چنانچه زائران ایرانی با مشکلی مواجه شوند، تمام تلاش خود را برای رفع آن انجام خواهیم داد. نیروهای حشدالشعبی و امنیتی در منطقه مستقر هستند و راهکارهای امنیتی لازم اتخاذ شده است.

جانشین فرماندهی عملیات حشدالشعبی بصره از فعالیت ۸۱ موکب در مرز شلمچه خبر داد و تصریح کرد: این مواکب برای ارائه خدمات به زائران در نظر گرفته شده و وظیفه دینی ماست که تا آخرین لحظه به زائران اربعین خدمت‌رسانی کنیم.

وی توضیح داد: نسبت به سال گذشته حجم تردد ۲۰ درصد افزایش داشته است. همه مرزهای مشترک حدود ۲ میلیون ۶۰۸ هزار و ۷۶۵ از کل مرزها از اول سفر تردد کردند.