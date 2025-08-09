رسانه ها نقش مهمی در آگاه بخشی و دانایی جامعه ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر محمد بهرامی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار که در یاسوج برگزار شد، با تبریک این روز به خبرنگاران، اظهار کرد: کشور ما از نظر منابع و ظرفیتهای انسانی بسیار غنی است، اما آنچه باعث شده توسعه بهصورت متوازن محقق نشود، فقر در حوزه دانایی ملی است و در این زمینه، رسانهها و خبرنگاران بهعنوان حلقههای وصل جامعه میتوانند نقش کلیدی ایفا کنند.
وی افزود: مشکل اصلی ما کمبود ثروت یا تکنولوژی نیست، بلکه ضعف در بهرهگیری از ابزارهای رسانهای برای گسترش آگاهی و انسجام اجتماعی است.
نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعهد خود به حمایت از خبرنگاران، تصریح کرد: بدون نگاه سیاسی، همیشه در کنار رسانهها و خبرنگاران خواهیم بود. اما این سوال مطرح است که چرا برخی رسانهها پای کار نیستند و از ظرفیتهای خود بهصورت کامل استفاده نمیکنند؟
وی با اشاره به تجربیات خود در دوران مسئولیتش در شهرداری یاسوج، بیان کرد: زمانی که در شهرداری بودیم، با وجود تمام محدودیتها، در حوزه عمران فرهنگی سرمایهگذاری کردیم و این مسیر را رها نکردیم، زیرا به تأثیرگذاری بلندمدت آن باور داشتیم
بهرامی در ادامه با اشاره به پروژههای فرهنگی نیمهتمام در استان، گفت: سینما و فرهنگسراها از جمله پروژههای مهمی هستند که اعتبارات اولیه آنها تأمین شده، اما نیازمند دقت بیشتر در جانمایی و تسریع در اجرا هستند. متأسفانه تا پایان سال مالی فرصت محدودی داریم و امیدواریم با دستور استاندار، عملیات اجرایی این پروژهها با سرعت بیشتری آغاز شود.
وی در پایان با بیان اینکه از نقدهای سازنده استقبال میکند، اضافه کرد: پیگیری لوایح مهم مرتبط با رسانه و فرهنگ در مجلس را در دستور کار داریم و از همه ظرفیتها برای بهبود شرایط این حوزه استفاده خواهیم کرد.
