۱۶۰ مرکز نیکوکاری استان سمنان در سامانه ملی سخا عضو شدند

سمنان- مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از راه اندازی سامانه خیر و احسان (سخا) در استان خبر داد و گفت: ۱۶۰ مرکز نیکوکاری در این سامانه ملی عضو شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری شامگاه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان از راه اندازی سامانه خیر و احسان به نام سخا خبر داد و ابراز داشت: هدف از این اقدام ایجاد عدالت در توزیع کمک‌های مردمی به مددجویان تحت حمایت است.

وی با بیان اینکه در این طرح می‌کوشیم تا از موازی کاری در انجام خدمت رسانی به مددجویان پرهیز شود، افزود: در واقع این سامانه گروه‌ها و مؤسسات خیریه را ساماندهی می‌سازد.

مدیر کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه مؤسسات خیریه، گروه‌های جهادی و غیره باید در این سامانه ثبت نام کنند، ابراز داشت: این اقدام به رفع نیاز و کمک رساندن به مددجویان می‌تواند اثرگذار شود.

ذوالفقاری با بیان اینکه ۱۶۰ مرکز نیکوکاری استان به این سامانه ملحق شدند، تصریح کرد: با بهره‌گیری از همین مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، سمن‌ها و مؤسسات خیریه می‌توان فعالیت‌های خیرخواهانه را گسترش دهیم.

وی افزود: انتظار می‌رود تا با این قبیل اقدامات بتوانیم شاهد ارائه خدمات رسانی مطلوب‌تری به مددجویان کمیته امداد استان سمنان باشیم.

کد خبر 6555788

