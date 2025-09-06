۴ هزار عینک بین مددجویان کمیته امداد استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری ظهر شنبه در جلسه ستاد برنامه ریزی هفته وحدت استان سمنان در محل اداره کل کمیته امداد بابیان اینکه اردوهای جهادی با هدف رفع محرومیت در حال اجرا است، ابراز داشت: این اردوها حوزه‌های مختلف پزشکی و عمرانی را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه در این اردوها دستگاه و نهادهای مختلف و دانشگاه‌های علوم پزشکی سمنان و شاهرود همکاری دارند، افزود: هدف همه این گروه‌ها ایجاد فرصتی برای خدمت رسانی به مناطق محروم است.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه ۴۲ درصد مددجویان ساکن مناطق محروم هستند، ابراز داشت: از این رو توجه به مردم این مناطق در دستور کار قرار دارد.

ذوالفقاری با بیان اینکه از اسفند ماه سال گذشته تا اردیبهشت سال جاری چهار هزار عینک بین مددجویان نیازمند توزیع شده است، تصریح کرد: برای دریافت عینک نیز به مددجویان کمک‌های لازم ارائه شده است.

وی با بیان اینکه از سه شنبه ۱۸ تا جمعه ۲۱ شهریور ماه اردوی چهار روزه جهادی دندانپزشکی در استان برگزار می‌شود، افزود: خدمات لازم حوزه بهداشت دهان و دندان به نیازمندان با همکاری پزشکان داده می‌شود.