کتاب «سجاد امت» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سجاد امت (سیری در سیره عبادی، اخلاقی و سیاسی امام زین العابدین (ع)» اثر آیت‌الله احمد بهشتی در ۱۷۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به کتابفروشی ها رسید.

مؤلف در این اثر، زندگی و شخصیت الهام بخش امام سجاد (ع) را با رویکرد تاریخی، اخلاقی و فرهنگی بررسی می‌کند.

این اثر به گونه‌ای نگاشته شده که خواننده ضمن آشنایی با دوران مختلف حیات امام سجاد (ع)، از جمله مبارزات معنوی، دعاها و خطبه‌های چشمگیر ایشان، نقش محوری امام سجاد (ع) را در حفظ «اسلام» و «امت» پس از واقعه کربلا در می‌یابد.

کتاب حاضر با بهره‌گیری از منابع معتبر تاریخی و حدیثی و با قلمی دلنشین و روان، تصویر زیبا از حیات امام سجاد (ع) را به نمایش درآورده که الگویی جاودان برای امت اسلامی است.

ساختار اثر

اثر حاضر در شش فصل به رشته تألیف درآمده است؛ در فصل اول که با عنوان «مولود مبارک» به رشته تحریر درآمده، به ولادت حضرت پرداخته است.

در فصل دوم، مباحث «دوران کودکی و نوجوانی آن حضرت» تبیین شده است؛ همچنین از جمله مطالب این فصل می‌توان به «بر مسند اخلاق متعالی» اشاره کرد.

نویسنده در سومین فصل از این اثر که با عنوان «اولاد و احفاد» تألیف کرده، ضمن بیان اینکه «برخی تعداد اولاد حضرت را ۱۲ و برخی نُه و برخی ۱۰ شمرده‌اند»، بعضی از آنها را امام محمد باقر (ع)، زید، و یحی بن زید عنوان کرده است.

در فصل بعدی که به عنوان «آثار ماندگار» نگارش یافته، در دو قسمت به آثار و برکات وجودی حضرت (دفاع از اسلام، تربیت انسان‌های صالح، مقابله جدی با افکار منحرف، و رسیدگی به محرومان و مستضعفان) و آثار و برکات علمی امام (ع) (صحیفه سجادیه، نامه به زهری، رساله الحقوق، نامه‌ای به اصحاب، گفتار آدینه، و دعای ابوحمزه ثمالی) پرداخته شده است.

در فصل پنجم که با عنوان «اسارت و روشنگری» نوشته شده، دو فرصت روشنگری آن حضرت پس از واقعه عاشورا (در کوفه و شام) را تبیین کرده و همچنین در ادامه این فصل، مطلبی با عنوان «خطبه ماندگار» مطرح شده که دربردارنده خطبه امام سجاد (ع) در مجلس یزید است.

در ششمین و آخرین فصل از اثر حاضر که با عنوان «بر بال نیایش (از ملک تا ملکوت)» به رشته تألیف درآمده، ضمن بیان مطالبی در خصوص عبادات آن حضرت، به سؤالاتی در این خصوص نیز پاسخ داده شده است.