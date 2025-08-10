آغاز احداث باند دوم مسیر دانشگاه آزادی اسلامی به سامان

حمید ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه جاده دانشگاه آزادی اسلامی شهرکرد به سمت سامان مسیری پرترافیک است اظهار کرد: به همین دلیل لازم بود که این محور تعریض و دو بانده شود.

وی تصریح کرد: در همین راستا مقدمات اولیه انجام و مناقصه برگزار شده و با تجهیز کارگاه پیمانکار از یک ماه پیش عملیات اجرایی را آغاز شده است و برنامه‌ریزی شده که حداکثر در دو سال آینده قسمت‌های عمده باند دوم محور را احداث کنیم.

وی تصریح کرد: علاوه‌بر باند دوم این محور دو تقاطع نیز پیش‌بینی شده که زمان لازم برای این تقاطع‌ها به زمان بیشتری نیاز دارد.

معاون فنی و مهندسی ساخت راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری افزود: این پروژه ۱۰ کیلومتر است و اگر اعتبارات تأمین شود، زمان تکمیل آن کاهش قطعاً می‌یابد.