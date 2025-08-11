سفر اربعین را با نیت خالص آغاز کنید

به گزارش خبرنگار مهر، مرحوم آیت الله مصباح یزدی در یک سخنرانی با اشاره به زائران اربعین گفت: آنچه به نظر بنده مهم‌تر است و لازم می‌دانم شما در فرصتی که تا آغاز این سفرتان ان‌شاءالله با خیر و برکت در اختیار دارید به آن توجه کنید، این است که این سفر، فقط جابه‌جایی جسم از نقطه‌ای به نقطه دیگر نیست.

وی افزود: می‌خواهم عرض کنم هر اندازه که تلاش کنید نیت باارزشی برای خود داشته باشید، در ارزش‌گذاری هر قدمی که برمی‌دارید تأثیر خواهد داشت. بیندیشید که بهترین نیتی که می‌توانید انتخاب کنید، چیست؛ و بکوشید آن نیت را خالص، پاک و زلال سازید، به‌گونه‌ای که هیچ شائبه و آمیختگی در آن نباشد.

این استاد برجسته اخلاق اظهار داشت: اگر بدانید تفاوت میان نیت خالص و نیتی که آلوده به شائبه است، چقدر زیاد و اثرگذار است، برای حفظ خلوص نیت خود، بیش از پیش اهتمام خواهید داشت.