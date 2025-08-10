واگذاری ۴هزار فقره انشعاب جدید آب و فاضلاب در خراسان شمالی

امیر فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳ هزار و ۹۴۴ فقره انشعاب آب و فاضلاب در شهرها و روستاهای خراسان شمالی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه افزایش دسترسی به شبکه آب و فاضلاب، ضمن ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، باعث کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و بهبود وضعیت بهداشت عمومی می‌شود، افزود: نصب انشعابات جدید در مناطق شهری و روستایی استان انجام و توجه ویژه‌ای به مناطق کم‌برخوردار و در حال توسعه شده تا عدالت در توزیع خدمات زیربنایی برقرار شود.

سرپرست شرکت آبفای خراسان شمالی عنوان کرد: با نصب این تعداد انشعابات، در مجموع بالغ بر ۴۹۴ هزار و ۱۸۸ مشترک از خدمات شرکت آب و فاضلاب در استان خراسان شمالی بهره مند هستند.

فاطمی با اشاره بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشتی در ارائه خدمات و افزایش رضایتمندی مشترکان عنوان کرد: خدمت رسانی به مشترکان در اولویت اقدامات است و در این راستا از تمام ظرفیت‌ها برای بهبود زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند نصب انشعابات بهره‌گیری می‌شود.