موکب قرآنیان استان بوشهر در مسیر پیاده روی اربعین راه‌اندازی شد

بوشهر- مسئول موکب قرآنیان استان بوشهر از راه‌اندازی موکب قرآنیان استان بوشهر برای ششمین سال در مسیر پیاده روی اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هر ساله توسط جمعی از جامعه قرآنی استان بوشهر موکب قرآنیان در عمود ۷۰۸ مسیر پیاده روی اربعین حسین برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: امسال با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و حمایت‌هایی که توسط جامعه قرآنی و سایر نهادها از این موکب صورت گرفت برنامه‌های قرآنی متعددی در این موکب اجرا شد.

مسئول موکب قرآنیان استان بوشهر افزود: این موکب به عنوان تنها موکب فرهنگی استان شناخته می‌شود و از معدود مواکب قرآنی است که در طول مسیر اربعین فعال است.

وی با اشاره به برنامه‌های موکب گفت: ارائه محتوای زندگی با آیه‌ها، فضای محیطی با آیات مقاومت، اجرای کرسی‌های تلاوت، تلاوت اذان گاهی و اذان به صورت زنده، توزیع قرآن‌های یک برگی جهت ختم قرآن کریم، تصحیح قرائت نماز، پاسخگویی به مسائل شرعی، برگزاری بازی‌های قرآنی ویژه کودک و نوجوان و پرده‌خوانی سفیر آیه‌ها از جمله برنامه‌های قرآنی این موکب بود.

مرادی با اشاره به بازدید حجت‌الاسلام علی تقی زاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم از این موکب، اضافه کرد: به صورت میانگین روزانه ۴ هزار نفر از این موکب بازدید می‌کردند و از برنامه‌های این محفل بهره می‌بردند.

وی یکی از نکات وزین این موکب را حضور قاریان و جامعه قرآنی مانند عباس هاشمی قاری بین المللی، محمد حفظ الله استاد حفظ و تدبر، حافظان قرآن کریم استان و کشور در موکب جهت اجرای تلاوت دانست.

