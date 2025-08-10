به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: هر ساله توسط جمعی از جامعه قرآنی استان بوشهر موکب قرآنیان در عمود ۷۰۸ مسیر پیاده روی اربعین حسین برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: امسال با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و حمایت‌هایی که توسط جامعه قرآنی و سایر نهادها از این موکب صورت گرفت برنامه‌های قرآنی متعددی در این موکب اجرا شد.

مسئول موکب قرآنیان استان بوشهر افزود: این موکب به عنوان تنها موکب فرهنگی استان شناخته می‌شود و از معدود مواکب قرآنی است که در طول مسیر اربعین فعال است.

وی با اشاره به برنامه‌های موکب گفت: ارائه محتوای زندگی با آیه‌ها، فضای محیطی با آیات مقاومت، اجرای کرسی‌های تلاوت، تلاوت اذان گاهی و اذان به صورت زنده، توزیع قرآن‌های یک برگی جهت ختم قرآن کریم، تصحیح قرائت نماز، پاسخگویی به مسائل شرعی، برگزاری بازی‌های قرآنی ویژه کودک و نوجوان و پرده‌خوانی سفیر آیه‌ها از جمله برنامه‌های قرآنی این موکب بود.

مرادی با اشاره به بازدید حجت‌الاسلام علی تقی زاده، رئیس سازمان دارالقرآن الکریم از این موکب، اضافه کرد: به صورت میانگین روزانه ۴ هزار نفر از این موکب بازدید می‌کردند و از برنامه‌های این محفل بهره می‌بردند.

وی یکی از نکات وزین این موکب را حضور قاریان و جامعه قرآنی مانند عباس هاشمی قاری بین المللی، محمد حفظ الله استاد حفظ و تدبر، حافظان قرآن کریم استان و کشور در موکب جهت اجرای تلاوت دانست.