استقرار ۲ موکب قرآنیان بوشهر در مسیر زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مرادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تشریح اقدامات و برنامه‌های این مجموعه در ایام اربعین حسینی، از اعزام کاروان قرآنی به عتبات عالیات و استقرار دو شعبه فعال در مسیر پیاده روی زائران خبر داد.

مدیر موکب قرآنیان استان بوشهر با اعلام این خبر اظهار کرد: کاروان موکب قرآنیان استان بوشهر، ۳۱ تیر امسال، حرکت خود را آغاز و روز یکم مرداد، با طی تشریفات مرزی، وارد خاک عراق شد.

مرادی گفت: این کاروان متشکل از ۲ دستگاه خودروی سنگین حامل تجهیزات برپایی مواکب، اقلام مصرفی، بسته‌های هدیه و اسکلت فلزی شعبه دوم، به همراه کاروان ۲۵ نفره از خادمان قرآنی بود که بلافاصله پس از استقرار، نسبت به راه‌اندازی و تجهیز کامل هر دو شعبه اقدام شد.

مدیر موکب قرآنیان استان بوشهر در ادامه به موقعیت مکانی این دو شعبه اشاره کرد و افزود: شعبه نخست در عمود ۷۰۷، مجاور موکب علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام) و شعبه دوم نیز در مسیر اصلی مشایه، عمود ۷۱۰، جهت بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران حسینی مستقر شده‌اند.

وی در خصوص ترکیب نیروی انسانی این موکب، گفت: خادمان قرآنی این مجموعه، متشکل از ۱۰ طلبه جهادی و قرآنی هستند که سال‌ها سابقه همکاری مستمر با موکب قرآنیان را در کارنامه دارند؛ مابقی نیز از میان مدیران، خادمان و قاریان برجسته قرآنی استان انتخاب شده‌اند.

مرادی با تأکید بر رویکرد فراگیر این موکب، خاطرنشان کرد که حضور نمایندگانی از تمامی شهرستان‌های استان بوشهر، به منظور پاسداشت هویت قرآنی استان و انسجام هرچه بیشتر این حرکت قرآنی، مورد تأکید ویژه قرار گرفته است.

مدیر موکب قرآنیان استان بوشهر به تشریح برنامه های متنوع قرآنی این موکب در ایام پیاده‌روی اربعین پرداخت و ایستگاه تلاوت یک برگی کلام الله مجید با مشارکت مستقیم زائران در مسیر مشایه، اجرای طرح ملی تدبر در آیات قرآن با محوریت آیات مقاومت در چارچوب پویش «زندگی با آیه ها»، و ختم جمعی آیات فتح و نصر با حضور پرشور زائران را از مصادیق فعالیت این موکب برشمرد.

وی با اشاره به محوریت آیه شعار سال «أَن تَقُومُوا لِلَّهِ» در کلیه برنامه های فرهنگی و تبلیغی موکب، برگزاری کارگاه اصلاح قرائت نماز به صورت مستمر و روزانه، کارگاه نقاشی اربعین حسینی و قرآن بخوان و جایزه بگیر ویژه گروه‌های سنی کودک و نوجوان در غرفه کودک موکب را از جمله برنامه‌های در حال اجرای موکب عنوان کرد.

مرادی با اشاره به رویکرد تخصصی این موکب در حوزه ترویج انس با کلام الهی، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و زمانبندی حضور قاریان ممتاز و بین‌المللی در مواکب اربعین، کرسی‌های تلاوت اذانگاهی در مواکب پرتراکم، ساماندهی و مدیریت خواهد شد.

مدیر موکب قرآنیان استان بوشهر در پایان اضافه کرد: هدیه تلاوت قرآن تحت عنوان «کرسی تلاوت شبانه»، به پاسداشت مقام والای رهبر قرآنی و قائد شهید، به عنوان یکی از برنامه های محوری این موکب برگزار می‌شود تا در سایه قرآن و شور حسینی، معارف ناب اسلامی بیش از پیش ترویج یابد.