بادام؛ محصولی استراتژیک و بومی در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر حسین بهرامی، صبح یکشنبه در مراسم آزاد برداشت بادام از باغهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به ویژگیهای خاک استان افزود: خاکهای چهارمحال و بختیاری عمدتاً آهکی و در برخی مناطق کمعمق هستند، اما اقلیم معتدل استان موجب شده تا بادام بهعنوان درختی مناسب و بومی در منطقه شناخته شود.
بهرامی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۰ هزار هکتار باغ در سطح استان وجود دارد که از این میزان، ۲۰ هزار هکتار به بادام اختصاص یافته است. کشت بادام در چهارمحال و بختیاری سابقهای دیرینه دارد و از گذشتههای دور در این منطقه رواج داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر دانش بومی باغداران در زمینه پرورش بادام گفت: باغداران منطقه از مهارت و تجربه بالایی در حوزه تولید و نگهداری بادام برخوردارند و این امر نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصول ایفا کرده است.
وی با اشاره به پیشبینی تولید سال جاری اظهار کرد: انتظار میرود از حدود ۱۵ هزار هکتار سطح زیر کشت بادام، بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تن محصول برداشت شود. رقم بومی و تجاری «مامایی» یکی از مزایای استان است که بهدلیل کیفیت بالا، در بازارهای بینالمللی نیز مورد استقبال قرار گرفته است.
بهرامی با اشاره به آمار صادرات بادام گفت: بر اساس نرخهای اعلامشده از سوی گمرک، در سال گذشته حدود ۲۵۰۰ تن مغز بادام از استان صادر شده که ارزش آن بالغ بر ۳۰ میلیون دلار برآورد میشود. پیشبینی میشود این میزان صادرات در سال جاری نیز حفظ شود.
وی با بیان اینکه زنجیره ارزش بادام در استان در حال توسعه است، افزود: تولید نهالهای مقاوم به سرمازدگی، دیرگل و خشکی در استان گسترش یافته و چندین نهالستان فعال در این زمینه مشغول به کار هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در حوزه فرآوری، بادام عمدتاً بهصورت مغز صادر میشود، اما ظرفیت تولید محصولات متنوع با ارزش افزوده بالا نیز وجود دارد. در همین راستا، شهرک تخصصی بادام در استان پیشبینی شده و واحدهای تولید، فرآوری، سورتینگ و بستهبندی در قالب این شهرک در حال اجرا هستند که با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی به سرمایهگذاران واگذار میشود.
بهرامی در پایان با اشاره به ظرفیتهای تولید بادام در حوزههای زایندهرود و کارون گفت: برنامههای توسعه باغات بادام در این مناطق در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد و با گسترش سطح باغات و بهبود کیفیت آنها، انتظار میرود میزان تولید سالانه بادام استان که هماکنون حدود ۳۰ هزار تن است، در آینده افزایش چشمگیری داشته باشد.
